堅持有症狀才採檢！指揮中心：依據紐約回台班機經驗不普篩

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

中央社訊

一名日本女學生疑在台灣染疫，讓普篩、廣篩聲浪再起。疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣基於華航紐約回台班機經驗，決定維持有症狀且醫師懷疑才採檢的政策。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，已有超過2個月不見本土病例，但有一名來台就學的日本女學生20日返回日本時確診新冠肺炎，日本昨天緊急通知台灣，讓普篩、廣篩呼聲愈來愈高，尤其呼籲政府強化入境者的採檢。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，目前已要求入境的外國人都須繳交登機前3天內做的檢驗陰性報告，即便是短期商務客，入境後也要進行5天或7天居家檢疫再自費檢驗，確認陰性後才可進行後續行程。

至於從海外返國的台灣民眾方面，則是採取有症狀且醫師懷疑就可採檢的措施，莊人祥指出，國內每天檢驗量約為110例上下，但近期並沒有社區的個案，因此通報的個案數也隨之減少。

莊人祥說，3月30日曾有一架美國紐約返台班機，因機上多人相繼確診新冠肺炎，因此指揮中心立即對全機人員進行採檢，但最後發現只有12名有症狀者為陽性，其餘無症狀者均為陰性，這就是指揮中心不普篩的決策根據，也好奇有專家希望做普篩的根據為何。

他強調，目前全世界還沒有國家進行全面性的普篩，韓國之所以採檢個案這麼多，主因仍是韓國確診個案多，才導致採檢量大。

面對外界質疑台灣採檢量過低，莊人祥強調，台灣每驗到1例確診病例，通常會額外再驗160、170例，以這樣的檢驗量已算相當多。