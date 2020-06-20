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畢業典禮「尬看電子花車」台語LIVE秀　高中妹配吃冬筍餅：根本悲劇主角

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▲▼ 畢業典禮電子花車（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲電子花車變成頒獎台！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

「來記錄一下荒唐的畢業典禮！」一名女高中生苦訴，期待的畢業典禮真的永生難忘，校方請來電子花車，卻沒有表演跟影片，頒獎還用台語進行，連餐盒都用餅乾敷衍代替，整個過程讓她哭笑不得，「有人比我們爛的嗎？」

一名高雄女網友在《Dcard》分享超悲情的高中畢業典禮，8件奇葩實況，讓她直批「沒有比這還爛的畢典了吧？」首先是，明明廣場上擠滿一票畢業生，「後面還有人在打球」；接著拿到午餐精緻餐盒，更是讓她臉發綠，「誰會覺得冬筍餅跟精美餐盒劃上等號？」

請繼續往下閱讀...

第3點，電子花車成了頒獎台，原PO狠虧，「又不是畢業辦桌，電子花車到底是什麼概念？」第4點，校方沒有策劃表演，也無感人的影片，連最基本的胸花都完全沒準備。

第5點，明明室外熱炸，有些同學只能席地而坐，氣得原PO抱怨，「超爛坐一長排，根本沒有聚在一起的感覺，而且地板又超熱整個屁股都是汗到底想怎樣？」第6點，畢業生想坐椅子，結束後，還要自己搬回去。

▲▼ 畢業典禮電子花車（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 畢業典禮電子花車（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲想坐椅子，可得自己搬！

第7點，原PO錯愕表示，整個過程毫無氛圍，而且全程台語進行，「還講得零零落落聽攏嘸！」來到重頭戲，本該是感人的畢業歌橋段，原PO回到座位才發現已播完一半，「抬起頭找找上面領唱的人在哪」，無奈螢幕、舞台根本空蕩蕩，「想哭根本哭不出來，想笑卻又覺得自己就是悲劇的主角，有人比我們爛的嗎？」

悲慘的經歷，底下網友只能幫QQ，「學生真的好可憐，學校感覺很不用心」、「從校慶就看的出來學校的審美觀與眾不同，他們可能想辦一系列的，從喪事到喜宴都辦一次」、「還在那邊扯說SARS那年疫情嚴重也沒有，我們20分鐘可以買到，分給一半學生的胸花，真的不用在那邊找理由」、「太扯了吧，當流水席在辦」、「台上缺一根鋼管」、「如果主辦訂這個電子花車是為了在上面跳鋼管，那我可以接受」。

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