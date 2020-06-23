剛獲師鐸獎！國小主任「布置畢典」踩空墜4F亡…臉書曾喊：我是老師我驕傲

▲國小主任為學生布置必點墜樓亡，校方曝，「她剛獲師鐸獎」。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹縣某國小22日發生一起死亡意外，一名蔡姓總務主任為了布置畢業典禮現場，爬上校內活動中心頂樓欲更換天花板，不料卻踩踏到脆弱處，當場從4樓高度摔墜地面，送醫搶救不治，讓全校師生皆哀痛不已。據了解，蔡主任是今年師鐸獎得主，臉書更曾寫下，「我是老師，我驕傲」的字句，如今也為了學生而葬送生命，讓全校師生悲慟不已。

初步了解，因學校正在策辦畢業典禮，總務處及學務處正忙著布置典禮現場，22日上午7時許，蔡姓主任與事務組長前往活動中心頂樓更換天花板片，不料卻踏到脆弱處，瞬間從4樓高度摔至地面。當時學務主任正在舞台處布置，聽聞墜落聲響後立即呼叫救護車，緊急將蔡主任送往東元醫院搶救，惟傷勢過於嚴重，最終仍於當天上午9時35分宣告不治身亡。

▲蔡主任為了更換校內活動中心頂樓天花板，卻踩空從4樓落，送醫搶救不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

透過蔡主任臉書可以看到，她經常發出與學校相關的貼文，對學生相當盡心盡力，也深受學生喜愛，而一張照片中，她收到學生及其他同事合送的熊抱枕，而蔡主任更在照片中加上，「我是老師，我驕傲」的字句，可以看出她對於這份職業的熱愛，而她更勇奪2020年師鐸獎，如今卻也為了學生的畢業典禮而葬送生命，，也令人不勝唏噓。

▲蔡主任臉書曾喊，「我是老師我驕傲！」顯見相當熱愛這份職業。（圖／翻攝臉書）

此外，該校校長指出，發生這樣的意外，全校師生非常痛心且惋惜，總務主任非常優秀，因求好心切而發生如此意外，校方痛失英才，也會全力幫忙家屬處理後續，也感謝外界關心，而23日的畢業典禮，則移至他校照常舉行。

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