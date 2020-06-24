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「今年畢業生超衰小！」金鐘校友世新畢典撕講稿、喝台啤　直白致詞High翻師生

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▲▼世新畢典上撕講稿、喝台啤 金鐘得主「直白致詞」High翻師生 。（圖／翻攝YOUTUBE）

▲李霖松日前回世新大學對畢業生演講。（圖／翻攝YOUTUBE）

記者崔至雲／台北報導

近期是許多學校的畢業典禮，世新大學口語傳播學系日前邀請系友、2018年廣播金鐘獎得主李霖松對畢業生致詞，不少學生拍下致詞內容在網路上流傳，影片中看到李霖松不僅在台上直接撕講稿、喝台啤，還用非常生活化的字眼反諷畢業生最現實的生活建議，讓不少台下畢業生尖叫、歡呼。

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影片中可以看到李霖松上台時問了台下畢業生，他準備了兩個版本的講稿，要學生用掌聲來決定，想聽哪一個？最終以「林北機機歪歪靠北真心版」獲得全體掌聲。李霖松隨即就在台上撕掉另一個版本的講稿。

李霖松說，「2020年到目前為止，很明顯是一個狗屎王八蛋的情況，我想你們的心情都很幹（什麼）。生活和課業的節奏深受疫情衝擊就不說了，付了訂金的畢旅想說去泰國洗泰國浴也泡湯了，本來，可能連畢業典禮也沒有，你們真的超衰小的，更別說畢業後，想要出國深造，或是working holiday的，人生規劃完全被打亂。」

▲▼世新畢典上撕講稿、喝台啤 金鐘得主「直白致詞」High翻師生 。（圖／翻攝YOUTUBE）

▲世新大學口語傳播學系系友李霖松。（圖／翻攝YOUTUBE）

「我告訴你們，最壞的狀況，還沒過去呢！」李霖松接著說，「你們即將面臨比起過往全球金融風暴的情況，更前所未有的困難和無助。世界很亂，我們無法獨善其身，但不要忘記你是自己最後的防線，守護你的初心和初衷，是你責無旁貸的，這輩子的功課。」

李霖松勉勵畢業生，市面上有很多壞掉的大人，期許畢業生，人生只有一次，請活出自己喜歡、理想、舒服自在的形狀、樣貌，以及故事。李霖松話鋒一轉指出，「生命無常，總有人先走一步，在無常面前，沒有人是公平的，這波疫情更是告訴了我們，感謝譚德塞先生帶領著『世界往生組織』拖垮全體人類」。此話說完，台下笑聲不斷。

▲▼世新畢典上撕講稿、喝台啤 金鐘得主「直白致詞」High翻師生 。（圖／翻攝YOUTUBE）

▲李霖松「直白致詞」High翻師生 。（圖／翻攝YOUTUBE）

李霖松表示，作為口傳畢業的學生，大家學了很多思考和語言訓練，請將所學，應用到主動抉擇、明智判斷這方面，把握機會並降低人生裏的懊悔和遺憾，「你會逐漸形成你喜歡的，大人的樣子」。

李霖松感性的說，「親愛的畢業生們，我想送你們的禮物，就是你自己。你是作者，你就是作品，我祝福你們寫下屬於你自己，獨一無二的作品。」最後不忘搞笑說，「喔對了，防疫期間，隨身攜帶酒精是必要的」，他從口袋掏出0酒精台啤表示，「我先乾為敬，大家畢業快樂啊！」
 

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