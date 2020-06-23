布置畢典會場殞命！新竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　摔墜4F重傷亡

▲蔡主任踩空摔墜地面後，救護車疾駛進入校園中救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣某國小22日發生死亡意外，因畢業典禮在即，總務處蔡姓女主任當天上午7時15分許前往校內活動中心頂樓欲更換天花板，不料卻踩踏到脆弱處，當場從4樓高度摔墜地面。事後校方雖立即將蔡主任送往醫院搶救，但仍於9時35分宣告不治。對此，縣府表示，學校目前已啟動校園輔導關懷機制，後續也將全力協助家屬處理相關事宜。

初步了解，因學校正在策辦畢業典禮，總務處及學務處正忙著布置典禮現場，22日上午7時許，蔡姓主任與事務組長前往活動中心頂樓更換天花板片，不料卻踏到脆弱處，瞬間從4樓高度摔至地面。當時學務主任正在舞台處布置，聽聞墜落聲響後立即呼叫救護車，緊急將蔡主任送往東元醫院搶救，惟傷勢過於嚴重，最終仍於當天上午9時35分宣告不治身亡，全校師生聽聞噩耗後皆哀痛不已。

據悉，此次不幸殞命的蔡姓主任是名單親媽媽；該校校長指出，發生這樣的意外，全校師生非常痛心且惋惜，總務主任非常優秀，因求好心切而發生如此意外，校方痛失英才，也會全力幫忙家屬處理後續，也感謝外界關心。

▲新竹縣政府現已介入並協助處理後續事宜。（圖／新竹縣政府）

新竹縣長楊文科、秘書長陳季媛、教育處副處長蔡淑貞及教育處督學等第一時間至醫院對家屬表示慰問及關切之意，並將全力協助善家屬後事宜以及縣民保險及撫卹金申請。

針對這起不幸的意外事件，學校已針對全校師生啟動校園輔導關懷機制，並評估事件發生後有心理壓力反應之師生，並轉介輔諮中心。教育處亦請學校立即將原先欲修繕地方委請專業廠商進行補強，並加強提醒各校人員在執行工作時需注意安全和相關流程，並且要做足預防性防護作業，以杜絕憾事再發生。

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