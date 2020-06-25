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WWDC最大亮點！iPadOS 14優化功能比iOS 14更有看頭

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▲WWDC,iPadOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲WWDC,iPadOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

記者林淑慧／台北報導

Apple線上開發者大會（WWDC）日前登場，iPhone最新作業系統iOS 14也隨之亮相，達人表示這次 iPadOS 14 加入全新的桌面主題設計及重大更新，優化功能甚至比iOS 14更有看頭。

在iOS 14亮相後，有不少人認為，這次有許多功能都是致敬安卓作業系統，不過達人表示 iOS 14的確借鑒了許多 Android 的功能，不過其實有更多是優化了許多安卓既有的功能。

▲WWDC。（圖／路透）

▲WWDC。（圖／路透）

iPadOS 14也是這次Apple線上開發者大會（WWDC）的亮點。在桌面主題上使用全新設計，讓用戶在使用 Siri、Facetime 時，不會再遮擋整個螢幕，也能支援Skype等第三方應用程式。

其次，iPadOS 14也在搜尋功能上有了重大更新。在Apple稱其為「通用搜尋」的「徹底重建」引擎，加入了「搜尋結果建議」的功能，用戶只需要鍵入資訊，就能連到相簿、通話、瀏覽器或資料夾等應用程式進行搜尋。

另外，手寫輸入偵測內容也相當吸引人，例如當用戶使用Apple Pencil手寫輸入日期時，系統就會直接跳出日曆，對於用戶來說，使用上更加方便；Widget小工具則有統一設計用語，以及智慧疊放，這些功能也是不錯的設計。

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