想換iPhone！公立高中生吐真心話「全班都在用」　網揭真相：又沒多貴

▲蘋果iPhone快成了學生界的國民機？（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃君瀚／綜合報導

手機拿iPhone成校園新景象？就有網友驚訝表示，聽說現在就連公立學校學生都是人手一支蘋果手機，一個班上高達85%的佔有率，僅有5個人是例外，這讓他感到不可置信。

網友25日上午在PTT發文，提到一位長輩朋友的小孩目前讀公立高中，最近主動開口說想買蘋果手機，原因是幾乎所有同學都在用iPhone，全班只有5個人是例外。他聽了這故事感到不可思議，沒想到時代變化如此迅速，也有點懷疑真實性，「請問是真的嗎」？

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文章貼出後，多數人都說現今社會滿正常的，「看他念哪裡啊？天龍國的話不意外」、「iPhone超穩，拿過就不換了」、「沒那麼誇張吧？大約60%（學生）」、「上課講義、照片......一堆東西Airdrop傳又快又無損」、「愛瘋就跟（以前的）iPod一樣已經是很普通的東西」

此外也有不少人表示，iPhone又不是多貴的奢侈品，更何況還有二手和中階款能選，「我弟國中就拿壓歲錢買二手的了，1萬多而已又沒多貴」、「拿iPhone不代表都拿最新或最貴的阿」、「拿iPhone也沒多厲害，1萬出頭就有了」、「現在iPhone那麼便宜，誰還要買3萬安卓旗艦？」