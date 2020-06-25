影／貨櫃車高速上側翻起火！　「2萬台iPhone手機」燒光光

▲2萬部iPhone被燒毀。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

上海往南京方向的高速路上日前發生一起車禍，造成多人受傷。當天，一輛貨櫃車側翻後起火，導致多輛小車刹車不及發生追尾。據網友透露，起火的貨櫃車中裝載的是2萬部iPhone手機，經過火燒水淋後，全部報廢。目前，傷者全部被送醫救治。

據《現代快報》報導，23日上午10點多，一輛貨櫃車側翻，事故發生後，車輛隨即起火，車上貨物損失嚴重。目擊者稱，貨櫃車側翻後佔據了高速路左側兩條車道，阻礙後方車輛通行。此外，還有後方車輛因避讓不及，發生追尾。

接到報警電話後，南京交警高速一大隊警員火速趕往現場處理。警方透露，事故雖然未造成人員傷亡，但財產損失巨大。

▲事故現場。（圖／翻攝自現代快報）

根據網友拍攝的照片顯示，事故現場散落了大量的貨物，已經全部燒黑，從外殼包裝來看，是大量的iPhone手機，有黑色也有綠色，型號為 iPhone11或 iPhone11Pro。

另一段流傳影片中，一名網友表示，燒毀的手機有2萬台之多。據悉，按一台3萬元估價，損失差不多6億元。

不過，24日，有媒體報導，網上流傳的影片確實為23日車禍現場拍攝，的確有大量iPhone手機被燒毀，但確切數量無法確認。

目前，交警部門正在對事故原因做進一步調查。

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