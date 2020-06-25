心情煩躁聽愛犬一直吠！寵物美容師失控「拿拖鞋猛毆」…貴賓活活遭打死

▲在寵物店任職的潘姓男子，心情煩躁下竟拿拖鞋活活打死自己養的貴賓狗。（示意圖，非當事狗／讀者提供）

記者徐愷昕／新北報導

在寵物店任職的37歲潘姓男子，2018年間因不滿自己養的貴賓一直吠叫，一氣之下竟在店內拿拖鞋把牠活活打死。15日判決出爐，潘男被依違反動保法處有期徒刑5月，併科罰金20萬元，其中刑期得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

37歲潘姓男子為新北市板橋區某寵物店的員工，2018年8月8日上午11點許，他因不滿自己飼養的貴賓犬吠叫，憤怒之下竟直接拿起手旁拖鞋狂毆，致貴賓犬傷重不治死亡。

該間寵物店的老闆表示，潘男是店內的寵物美容師，平時為人正常，完全不像會虐狗的人，而案發當下同事一見貴賓奄奄一息，嚇的衝上前試圖檢查狗狗的生命跡象時，潘男僅回應「沒有必要檢查，我已經把牠打死了」，態度相當冷血。事後，店長及員工將虐狗的相關監視器畫面交給警方處理，潘男被移送法辦。

▲在寵物店任職的潘姓男子，心情煩躁下竟拿拖鞋活活打死自己養的貴賓狗。（示意圖，非當事狗／讀者提供）

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法庭上潘男坦承犯行，表示案發當日因天氣熱又被老闆罵，聽到狗一直叫很煩躁，情緒失控才會痛下毒手。新北地院審理時認為，潘男僅因自己情緒煩躁就殘酷傷害小狗，讓牠承受極大痛楚不治死亡，審結依違反動物保護法判處有期徒刑5月，併科罰金20萬元，其中刑期得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。



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