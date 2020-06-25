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台鐵高鐵板橋車站加開端午列車　侯友宜視察公共運輸防疫措施

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▲ 台鐵高鐵板橋車站加開端午列車 侯友宜視察公共運輸防疫措施。（圖／新北市交通局提供）

▲ 台鐵高鐵板橋車站加開端午列車，侯友宜視察公共運輸防疫措施。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年端午連假自6月25日起一連四天，新北市長侯友宜24日晚間特地到高鐵、 台鐵板橋車站視察交通疏運情形，侯友宜除感謝高鐵、台鐵和中長途客運在疫情期間，做好公共運輸防疫措施，讓旅客能安心搭乘外，更特別提醒市民朋友防疫無假期，落實防疫新生活運動。

▲ 台鐵高鐵板橋車站加開端午列車 侯友宜視察公共運輸防疫措施。（圖／新北市交通局提供）

▲ 台鐵驗票閘門入口處視察旅客疏運情形，旅客通過驗票入口均仍需量測體溫。

侯友宜是於24日晚間6時抵達板橋車站B1高鐵、台鐵驗票閘門入口處視察旅客疏運情形，旅客通過驗票入口均仍需量測體溫、戴口罩，高鐵、台鐵站務人員均表示，端午四天連假，高鐵、台鐵南下疏運出現高峰，高鐵加開6月24日和25日四班次南下列車訂票，一票難求；台鐵南下列車對號座訂票也是搶訂一空，板橋站充分運用現有人
力、資源，加強防疫措施，全力疏運。

侯友宜隨後前往鐵路警察局分駐所向值班員警致意，並感謝台鐵、高鐵和中長途客運站人員在疫情期間，全力做好公共運輸的防疫清潔消毒工作，讓旅客能放心、安心搭乘，侯市長也提醒市民朋友防疫無假期，仍需保持警覺，勤洗手、戴口罩和量體溫，讓防疫成為生活的日常。

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