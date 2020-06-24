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新北4處YouBike站25日同步啟用　交通局長：體驗享受青春山海線輕旅行

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▲ 新北4處YouBike站25日同步啟用 交通局長鍾鳴時：體驗享受青春山海線輕旅行。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北4處YouBike站25日同步啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

青春山海線如珍珠項鍊般地串起北海岸這台灣最美的海岸線，為推展低碳、綠能交通，新北市政府交通局繼金山中角灣建置青春山海線第一個YouBike租借站之後，三芝淺水灣站、石門白沙灣站、萬里野柳地質公園站、瑞芳深澳漁港站等4個YouBike租借站將於25日瑞午節同步啟用，歡迎大家趁著端午連假來青春山海線騎YouBike，踩踏享受有山有水的好風光。

交通局長鍾鳴時表示，青春山海線從淡水、三芝、石門、金山、萬里一路延伸到瑞芳、貢寮，全長145公里，推動青春山海線的低碳綠能運輸為市府重要政策和目標，除了規畫有30條轉乘公車前往北海岸觀光景點，今年4月更完成增設11處綠能電動機車租賃站和電池交換站，交通局並積極與交通部公路總局、交通部觀光局北觀處及東北角風管處合作建置自行車道路網。

▲ 新北4處YouBike站25日同步啟用 交通局長鍾鳴時：體驗享受青春山海線輕旅行。（圖／新北市交通局提供）

▲ 趁著端午連假來青春山海線騎YouBike，踩踏享受有山有水的好風光。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，金山中角灣YouBike租賃站為青春山海線首站，也正好在三芝淺水灣、石門白沙灣、萬里野柳地質公園和瑞芳深澳漁港站的中間點，5個YouBike租借站一氣呵成，如珍珠項鍊般串起青春山海線。

黃莉雅指出，三芝淺水灣、石門白沙灣、萬里野柳地質公園和瑞芳深澳漁港YouBike租借站分別建置在停車場內或外圍，除了瑞芳深澳漁港站為15車柱，其餘均有25車柱，將於25日端午節同步啟用，歡迎大家來騎乘，享受青春山海線「環保、綠能、低碳」的輕旅行。

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▲ 新北4處YouBike站25日同步啟用 交通局長鍾鳴時：體驗享受青春山海線輕旅行。（圖／新北市交通局提供）

▲ 瑞芳深澳漁港站YouBike租借站。

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