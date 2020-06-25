殘忍畫面曝！彰化出現連續殺狗犯　虐死6狗「曝屍烈日」警拉封鎖線

▲彰化苑芳鄉三合村驚傳有民眾將狗虐殺後，將犬隻屍體排成一排。（圖／擷取自臉書社團二林人的大小事）

記者白珈陽／彰化報導

彰化發生一起駭人聽聞的虐殺狗案！彰化警局芳苑分局25日指出，有民眾在臉書社團「二林人的大小事」PO文，稱苑芳鄉三合村有民眾將狗虐殺後，將犬隻屍體排成一排鋪在馬路，並曝曬在大太陽底下。警方第一時間前往現場拉起封鎖線，通知彰化縣動物防疫所派員到場共同處置，並派員積極調閱監視器，後續將依違反動保法積極追查偵辦。

▲▼警方第一時間前往現場拉起封鎖線，通知彰化縣動物防疫所派員到場共同處置。

25日有民眾行經苑芳鄉三合村時，看見地上有不明物體，她起初以為是燒過的樹枝或樹幹，但走近一看發現竟然是6隻犬隻屍體，讓她嚇得花容失色，並發文至臉書社團「二林人的大小事」。警方發現後，即派員前往拉起封鎖線，並通報動防所。

動防所目前正積極前往該處，動防所所長董孟治表示，這起事件已違反動保法第25條，將處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。警方指出，目前已掌握到犯嫌行蹤，將會積極逮捕到案，以了解犯案動機。

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