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金山三和國小畢業生思源感恩化行動　無畏迎接未來好品德踏實逐夢

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▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動，無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小長年致力推動品德教育及山野戶外教育，今年學校特別將兩個教育意涵融入畢業系列活動「手做餅乾謝師恩」、「分校遠足愛校情」，藉由兩個學習活動，讓畢業生們從心覺察自己的學習成長過程，帶著感恩的心、愛鄉的情，讓自己充滿正能量，無畏迎接未來的任何挑戰。

22日上午在導師帶領下，一包包感恩餅乾與小卡由孩子親手送給教過自己的每一位老師，靦腆害羞的笑容藏著對老師的滿滿謝意。劉劭杰表示，聽到老師要讓我們自己動手做餅乾送給曾經教過自己的老師後，我就好期待，因為我自己也好想在畢業前，送給那位老師一個禮物來表達我的感謝。

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▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 學校安排了正式的升旗典禮及趣味的大地活動，國歌、國旗歌、校歌及孩子的歡笑聲重新在分校揚起。

「手做餅乾謝師恩」活動由畢業班導師蘇宥騫老師發想，邀請家庭手作工作坊黃丹力老師賢伉儷到校指導孩子們製作手作餅乾，在黃老師的指導下，孩子們自己動手揉麵團、調配料、壓餅型及送爐烤，將甜美的回憶與對老師感恩的心，通通揉進麵團裡，化作一片片香甜可口的厚實手工餅，再經過自己的巧手包裝與撰寫感恩小卡。

「分校遠足愛校情」由輔導室及教導處共同規劃，安排畢業生及五年級學生從本校以遠足的方式走回兩湖分校，三和國小兩湖分校於1957年創設，直到2005年因生源不足裁併回本校，許多三和孩子的父母親或祖父母都曾經就讀過，但孩子從未去過，下午由校長領隊，帶著高年級的孩子徒步走上去。

▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 三和國小兩湖分校位於陽明山國家公園內，讓孩子用自己的五感重新認識美麗的金山家鄉。

三和國小表示，由於兩湖分校位於陽明山國家公園內，因此沿路豐富的生態、金山水梯田、清涼的山泉水，讓孩子在一小時多的爬坡路程不顯疲累，用自己的五感重新認識美麗的金山家鄉。而在抵達分校後，學校安排了正式的升旗典禮及趣味的大地活動，國歌、國旗歌、校歌及孩子的歡笑聲重新在分校揚起。

兩湖里張金火里長表示，分校已經好久沒有聽到孩子的歌聲與歡笑聲了，今天三和的孩子回來了，真好；六年級簡佑任表示，自己的父親就是在分校讀小學的，今天跟著大家一起走到分校，看到爸爸以前讀過的學校，感覺很特別；五年級蔡昕羽表示，自己很少健走，今天跟著大家一起走了4公里，好累啊，但是沿途有看到金山三寶的筊白筍、美麗的水梯田，摸了清涼的山泉水，還能遠眺金山市區，沒想到我們金山這麼美，而且到分校之後跟著大家一起唱國歌、唱校歌、升旗與遊戲，很有趣也很有意義。

▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 沿路豐富的生態、金山水梯田、清涼的山泉水，讓孩子在一小時多的爬坡路程不顯疲累。

校長陳紹賓表示，今年的畢業系列活動扣緊「感恩」主軸，我們希望三和國小畢業的孩子不僅學業好、身體好，品德也要好，尤其是要懷有一顆感恩的心，年紀愈大，愈要懂得自己的一切並不是理所當然，而是父母、老師、學校、家鄉及社會所共同給予的，未來自己有能力時，也能盡己之力回饋需要幫助的人及美麗的金山家鄉，形成良善正向的循環，讓社會共好共榮。

陳紹賓說，感謝三和國小團隊用心為孩子規劃一個有溫度的畢業系列活動，我相信，三和國小畢業的孩子，都是具有「溫柔之心」的金山驕傲。

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▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

▼ 在導師帶領下，一包包感恩餅乾與小卡，由孩子親手送給教過自己的每一位老師。

▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 金山三和國小畢業生思源感恩化行動 無畏迎接未來好品德踏實逐夢。（圖／新北市三和國小提供）

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