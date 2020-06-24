板橋女北捷被扯掉內衣！「裸上身」遭120kg男重壓暴打　網一看過程全火了

▲新北市板橋府中捷運站驚傳街頭隨機攻擊案。（圖／翻攝Google Maps）



記者董美琪、陳豐德／綜合報導

新北市一名女子2月在板橋府中站2號出口牽YouBike時，突然被一名身高180公分、120公斤的劉姓男子襲胸，她勇敢抓住劉的衣領質問並準備報警，沒想到反被壓在地上後，遭扯下上衣及內衣，當街赤裸上半身。幸好一旁見義勇為的民眾及時幫忙制伏劉男，新北地院發現劉男近4年都有性騷擾紀錄，依照性騷擾、強制猥褻等罪嫌判他4個月、10個月徒刑。不過新聞一出，許多民眾感到義憤填膺，相當心疼受害女子「她很勇敢」。

判決書指出，被害女子當日上午9時許準備還完YouBike去搭捷運，卻在人行道狹窄處，被劉男伸出左手抓捏左邊胸部，她當下停車質問為何要襲胸，劉男卻辯稱「你有什麼辦法證明我襲胸？」女子認為劉男是慣犯，且該處為監視器死角，於是抓住劉男衣領就要抓他去報案。

雙方爆發拉扯衝突，由於劉男身形為180公分、120公斤的壯漢，一把就將才155公分、50公斤的女子強壓在地上，毆打她的背部，女子為了救命抓住劉男下體，原本以為能夠逃出生天，沒想到又被一把抓回來，從背後扯掉她的衣服及胸罩，所幸附近民眾見狀將劉男壓在地上斥責，另外有善心人士拿衣服給女子遮蔽赤裸的上半身。

但劉男卻辯稱他沒有對女子襲胸，且是女子先抓住他、辱罵自己三字經，且8年前他曾經出過車禍，手術後左側肢體無力，所以左手、左腳不靈活，不會以左手去襲胸，應該是肢體無力為求平衡避免跌倒時，才會碰觸到女子胸部，沒有性騷擾的犯意。

審理時法官認為，雖然手術後醫院認定劉男左側肢體一例，但不代表左手無法抓捏，且目擊者有看到劉男一手勾著女子脖子、一手則要扯下女子衣服，可見左手還是能正常動作，且近4年劉男都有在公共場所性騷擾的紀錄，因此依照性騷擾及強制猥褻罪嫌判刑。

此報導一出，引起多方關注。白玫瑰社會關懷協會也在臉書痛斥「惡劣的累犯！！！無法使用左手那為何能扣住女子並把衣物扯掉」。網友也紛紛認為，「四年都有紀錄，還在外閒晃，這就是法官沒事情做，輕判才能常常與這些人聊聊」、「太輕了，對於女的是件很難抹滅的事」、「才判四個月到十個月！太輕了吧！這年頭要逼人穿鎧甲才能出門是嗎？」、「板橋人渣，有夠噁」、「無法無天了」、「現在是不是要練個如來神掌什麼的來保護自己？」、「現在開始，要帶電擊棒」。

另外PTT鄉民也痛批太離譜，「X，我家就在附近」、「這也太羞辱了吧」、「這種連續犯都可以藉口自己有精神異常 」、「女生很勇敢，給推」、「近四年都有紀錄真誇張」、「嬌小女生直接抓巨漢，猛」、「左手左腳無力襲胸卻能壓制拔衣，你再掰啊」。