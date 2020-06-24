李眉蓁出戰「註定迎接敗選」　王世堅：國民黨沒培養人才、長期臨時抱佛腳

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，藍綠已開始啟動補選布局，民進黨派出陳其邁出征，國民黨於22日宣布由當地議員李眉蓁參選。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，這樣的提名突顯國民黨長期沒有培養人才，長期臨時抱佛腳。

國民黨秘書長李乾龍解釋，徵選小組鎖定一位高雄在地，認同高雄的地方人士，黨中央做過民調，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。藍營人士認為，李眉蓁出線的關鍵，其父李榮宗是一大因素，此外，地方議員搶著表態，李眉蓁出線是黨內各派系妥協的最大公約數。

王世堅認為，國民黨派出李眉蓁說是為了黨內和諧、以戰養戰，「這兩原因就註定國民黨將迎接敗選」，凸顯了國民黨格局之小，若要培養李眉蓁以戰養戰未來可攻取立委，這想法是把高雄市民當什麼？竟用高雄市長補選來當李眉蓁的選戰資歷、歷練，其實已確定國民黨的敗選了！

王世堅表示，國民黨的提名，是不能有韓國瑜的影子，卻又要有韓味，所以李眉蓁才出線，因此一開始建議國民黨應該「一白遮三醜」，用「罷選」對抗「罷免」，但最後確定提名李眉蓁，其實凸顯國民黨長期沒有培養人才，長期臨時抱佛腳。

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