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星宇航空檳城航線7月每周飛二班　星宇小舖2款聯名新商品曝光

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▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空7月份檳城航線調整為每周二班載客服務。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空今（24）日宣布客運航線計畫，其中，7月份檳城航線調整為每周二班載客服務。另外，除逐步恢復飛航服務外，星宇電商平台也推出2款聯名新商品，滿足星宇迷收藏周邊產品的心願。

星宇檳城航線7月1日起每周二、四飛航JX721台北-檳城/JX722檳城-台北，因應檳城國際機場檢疫作業，航班時間調整為JX721台北-檳城08:00-12:30，JX722檳城-台北則調整為13:30-18:20。

請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空7月份客運航班計畫。（圖／星宇航空提供）

根據檳城國際機場公告，持有馬來西亞護照之旅客可自檳城國際機場入境，但旅客下機後須進行快篩等檢疫程序，並配合居家檢疫隔離14日。

除逐步恢復飛航服務，星宇航空的電商平台「星宇小舖」也不斷推出新產品，今日將上架PROBOX聯名櫸木手持風扇及hellolulu時尚潮包。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空攜手香港知名品牌hellolulu，推出六款多功能經典包款。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

這次攜手香港知名品牌hellolulu，推出六款多功能經典包款：包括13吋多功能筆電包（可手提，曜石灰/橄欖綠）、10.5吋平板收納包（藍綠/大漠沙），收納側背包（附可拆式肩帶，萊姆綠/大地金），售價1090元起。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲包款上有星宇航空獨家鏈頭，圓形鏈頭刻上星宇航空北極星LOGO，長型鏈頭則有STARLUX字樣。（圖／星宇航空提供）

每款皆有星宇聯名獨家鏈頭設計，圓形鏈頭刻上星宇航空北極星LOGO，長型鏈頭則有STARLUX字樣，所有包款皆繡有STARLUX x hellolulu專屬布標。六款星宇嚴選大地色系，多功能收納隔層整理物品有條不紊，別緻外型及藏有星宇美學的設計細節，商務及旅行生活兩用皆宜。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與PROBOX聯名推出櫸木手持風扇。（圖／星宇航空提供）

星宇表示，有鑒於近日天氣炎熱、高溫頻創，星宇小舖特別推出K董推薦的PROBOX聯名櫸木手持風扇，售價890元。新款純白極簡外型印有星宇航空北極星LOGO，搭配櫸木手把質感十足，並附固定底座可直立於桌面使用，三段風量調節適用於室內或戶外，輕巧易攜是今夏必備的時尚消暑配件。

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