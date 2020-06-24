新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生　親屬開門驚見慘狀

▲ 新莊中正路上發生一起夫妻雙屍命案 。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區中正路上24日驚傳一起雙屍命案，警方獲報到場時，發現一名鄭姓女子（65歲）趴臥在床上失去生命徵象，另外在頂樓水塔旁發現李姓男子（68歲）；李家女兒打電話回家沒人接聽，擔心的請家屬到家中查看，這才發現這起夫妻雙屍命案，警方初步懷疑是因為鄭勒斃妻子後跑到頂樓輕生，詳細案情仍待警方進一步釐清。

據了解，鄭姓男子與李女結婚多年，女兒在日本工作，由於鄭男精神狀況不甚穩定，日前女兒才跟母親討論是否要安排住進療養院，方便照料，不料在一旁的父親聽到之後就回答「不用了，過幾天妳就知道怎麼處理了」等語，讓女兒相當心焦，因為疫情影響又沒辦法回到國內探望，只好每天打電話關心雙親。

就在23日晚間，女兒按照固定時間撥打電話回家卻無人接聽，她擔心地連絡父母親的4名親屬，約同24日早上到家中查看；當一進住家就發現鄭女已經陳屍在床上氣絕多時，屋內卻找不到李男，直到警方到場後發現李男已經在頂樓水塔處輕生，讓家屬深感悲痛。

據查證，鄭男疑似不想住進安養院，才會萌生死意，警方在妻子的脖子上發現勒痕，初步研判是鄭男徒手將妻子勒斃後，才跑上頂樓輕生，依照屍體腫脹、發臭程度，死亡時間約在1天以上，將待遺體相驗後進一步釐清死因。

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