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向地下錢莊借錢無力償還　彰化男離家「我在有海的地方」...家人急報警

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▲男子向地下錢莊借錢ｊ無法償還到鹿港海邊要尋短，鹿港派出所員警救援成功。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男子向地下錢莊借錢無法償還到鹿港海邊要尋短，鹿港派出所員警救援成功。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子向地下錢莊借錢無法償還，心情不佳，22日深夜開車離家一整天未歸，家人一問才知他「在有海的地方」，妻子焦急萬分，深怕他想不開跳海尋短，趕緊報案請警方協尋，經過地毯式搜索，所幸男子在吉安北隊堤防邊被找到，安撫情緒後，家人也到場感謝警方的協助，成功防止憾事發生。

鹿港警分局鹿港派出所警員李慶倫、實務訓練警員潘辰奕日前擔服巡邏勤務時接獲110通報稱員林分局受理民眾報案，稱其丈夫於前1日23時許駕車離家至今未歸，因許民有透露輕生念頭，並向妻子稱其在有海的地方，擔心男子想不開，故報案請警方緊急協尋。

▲男子向地下錢莊借錢ｊ無法償還到鹿港海邊要尋短，鹿港派出所員警救援成功。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男子向地下錢莊借錢ｊ無法償還到鹿港海邊要尋短，鹿港派出所員警救援成功。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港派出所指出，案經查詢男子最後發話位置，在彰化縣鹿港鎮工業東四路附近，李、潘2人即騎乘警用機車，積極於彰濱工業區內進行地毯式搜尋，終於在鹿港鎮彰濱工業區吉安北路段堤防旁尋獲男子駕駛的自小客車，確認安全無虞後協助聯繫家屬到場，並持續勸慰安撫情緒，將他載返派出所休息，全案依規定通報彰化縣政府衛生局自殺防治中心。

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