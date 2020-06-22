來台多次！香港夫妻台東輕生「請不用救我們」　官員：遺書簽名那刻多心酸

▲ 警方初步排除他殺 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

香港一對年約50歲夫妻20日到台東某園區的露營車內，留下遺書後輕生雙亡，遺書提到對自己的行為造成他人不便道歉，「請不用救我們」。對此，一名看過遺書的移民署台東官員感嘆，可體會到當事人在寫下名字的那一刻，是多麼的無奈、心酸，但也呼籲珍惜生命。

警方表示，該對夫妻陳屍於露營車當中，房門及車窗均未被破壞，現場留有木炭及遺書，且救護人員抵達時，研判兩人已死亡多時，初步排除他殺。另外，兩人在遺書中提到，很抱歉來台自殺，願意將器官捐出。

對此，民宿業者表示，已將該輛露營車銷毀並告知即將入住的旅客，目前已取消許多訂單，讓他考慮是否該繼續經營。業者的姪子接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，叔叔在事件後立刻打電話告知旅客並接受退房，但也因此失眠一晚，考慮不再經營民宿。

《自由時報》報導，這對夫妻曾來台多次，之前是到嘉義住，後來到台東；遺書中道歉，因自己的行為造成他人不便，「請不用救我們」，最後並祝大家「德慧無量」。

一名看完遺書的移民署台東官員說，可體會到當事人在遺書寫下名字的那刻，是多無奈和心酸，或許反映出部分港人對現在香港局勢的絕望。官員也呼籲珍惜生命，輕生是下下策。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995