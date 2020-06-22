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女子情緒低落欲輕生　海巡警消急勸阻止憾事！

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▲1名女子全身酒味獨自呆坐於沙灘上，疑似有輕生跡象，經海巡與警消人員上前勸阻並安撫情緒，成功挽回一條寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名女子全身酒味獨自呆坐於沙灘上，疑似有輕生跡象，經海巡與警消人員上前勸阻並安撫情緒，成功挽回一條寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊於22日凌晨時分，接獲頂茄萣安檢所通報，發現一女子全身酒味獨自呆坐於沙灘上，疑似有輕生跡象，經海巡與警消人員上前勸阻並安撫情緒，成功挽回一條寶貴生命。

▲1名女子全身酒味獨自呆坐於沙灘上，疑似有輕生跡象，經海巡與警消人員上前勸阻並安撫情緒，成功挽回一條寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6月22日凌晨時分，頂茄萣安檢所執勤人員於巡視期間發現有一女性民眾獨自呆坐於沙灘上，疑似有輕生跡象，立即通報安檢所同仁、高雄市警局湖內分局茄萣分駐所及高雄市消防局茄萣消防分隊到場協處，該名女子全身酒味且情緒不穩，欲衝向海中輕生，海巡及警消人員立即上前勸阻並安撫其情緒，女性民眾無明顯外傷，後續交由高雄市湖內分局茄萣分駐所查處；據警方瞭解，該女子因與其男友發生爭吵，一時情緒低落欲輕生，所幸及早發現，避免一場憾事發生。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾若有輕生念頭可透過張老師專線1980、安心專線1925諮商，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，該隊將提供各項服務及救助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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