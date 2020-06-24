4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

▲消防人員在打撈。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

每到夏天，落水溺亡的事情頻頻發生，繼重慶8名小學生喪命後，浙江溫州市蒼南縣22日也傳出悲劇，4名不到20歲的年輕人一起到水潭遊玩，不料發生意外，3名男生不幸溺水而亡。警方透露，當時其中一人疑似突然腳抽筋，另外一個人去拉，隨後岸邊的男孩也去拉，「結果三個人都下去了。」

▲救難人員。（圖／翻攝自遼瀋晚報）

據《遼瀋晚報》報導，救援人員透露，事發於22日下午，3名男生和1名女生一起到村裡的水潭遊玩，1名年輕男生先進入水潭游泳，不小心出現溺水，隨後2名男同伴發現後下水去救人，結果不幸全部被池水吞沒，一同出遊的女生急忙報警求救。

當天在下午4時左右，救援隊打撈了近50分鐘，才找到了3名落水男子，不幸的是，均已無生命體徵，「有一個人腳抽筋還是什麼原因，另外一個男孩去拉，看到情況後，岸邊另外一個男孩去拉，結果三個人都下去了。」

報導稱，這處水潭大約100多個平方公尺，最深處有3公尺多。遇難3人都是河南人，最小的16歲，最大的18歲，他們的父母親在蒼南縣金鄉鎮等地打工。

大陸國務院教育督導委員會辦公室22日發布2020年第3號預警，提醒各地、各有關部門和學校務必引以為戒，認真落實防溺水工作各項要求，盡最大努力防止此類事件發生。

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