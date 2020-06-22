沒有家屬出面指認...鵝鑾鼻外海「無頭男屍」腐爛難辨識　檢擇日解剖查死因

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春鵝鑾鼻外海20日發現1具頭顱、雙臂、雙腳掌均已不見、並穿著潛水裝的浮屍，海巡人員報請屏東地檢署檢察官驗屍，因屍體腐爛無法辨識身分，也無法判定意外或他殺，也無家屬出面指認身分，將再解剖複驗，查明真正死因。

▲屏東恆春鵝鑾鼻外海發現大體，腰佩長刀，檢方及海巡人員籲民眾協助指認 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲死者腰部綁著橡皮內胎。

海巡署恆春海巡隊前天據報在恆春鵝鑾鼻外海撈起這具穿著潛水裝的浮屍，經檢察官昨天下午相驗，從手骨頭外觀研判沒有骨折或其他外傷，手指末梢缺損，初判為男性。

他身上穿著黑色防寒衣褲，腰部有汽車輪胎內胎、腰際有佩刀，但已沒有頭顱、雙臂、雙腳掌、潛水衣左手臂上還有EVO字樣、潛水衣衣領則有elite標籤字樣。

海巡人員根據大體狀況判斷，大體在海上已有一段不短時間，但從那裡漂過來，無法得知；何況台灣巫姓潛水客於6天前在小琉球與韓籍友人潛水失蹤，遺體綠島被找到，顛覆以往民眾對水流漂移方向經驗，增加研判大體從何處漂來判斷的困難性。

海巡人員說，先前也未接獲有潛水客失蹤的報案紀錄，目前為止也沒有家屬出面指認；檢察官率同法醫驗屍，雖認為死者應該是溺水往生，但溺水可能是意外，也可能有外力，由於外表無法判斷死因，將再解剖檢驗。

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