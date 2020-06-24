94%土地8500萬年前沉入海底　「西蘭大陸」2張新地圖曝光

▲GNS公開2張新製版西蘭大陸地圖。（圖／翻攝自GNS Science網站）



實習記者崔子柔／綜合報導

紐西蘭科研機構（GNS Science）23日公開2張西蘭大陸（Zealandia）的新地圖，且「西蘭大陸互動網站」已上線，可透過該網站進一步了解這塊94%面積都被海水淹沒的土地。目前科學界主流意識認為，西蘭大陸符合學界對「大陸」的定義，應被列為世界第8洲。

根據GNS官網資料，新地圖將西蘭大陸的構造輪廓、鄰近的海床都詳細描繪，透過互動網站的切換分層功能，能探索山脈、稜脊、古今的火山及海底樣貌。

製圖團隊成員莫蒂默（Dr. Nick Mortimer）地質博士表示，新版地圖的準確性及完整性都遠高於過去的版本，除了讓民眾增廣科普知識，其中資訊也能提供研究人員使用。

▲西蘭大陸曾經高於海面，擁有與現在不同的地表景觀和氣候生態。（圖／取自免費圖庫／pexels）

美國海洋學家布魯斯．陸元迪克（Bruce Luyendyk）在1995年創造了「西蘭大陸」（Zealandia）一詞，也提出相關理論。西蘭大陸的陸地約1億年前從岡瓦納大陸（Gondwana）脫離，面積有490萬平方公里，其中94%在8500萬年前沉入海中，只有中心地紐西蘭、新喀里多尼亞等露出於水面上。