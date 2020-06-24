台東車站將設普悠瑪事故紀念公園　台鐵趕工拚二周年以前啟用

▲林佳龍視察台東車站普悠瑪事故紀念公園預定地。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台東報導

台鐵新馬車站普悠瑪列車脫軌事故，今年將屆滿兩年，為惕勵台鐵局確保行車安全為首要目標，同時提供罹難者家屬追思悼念親人的場域，規劃於台東車站周邊設置普悠瑪事故紀念公園。交通部長林佳龍今（24）日前往視察，指示台鐵全力辦理，交通部會全力支持，希望在二周年以前能夠完工啟用。

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▲台東車站周邊普悠瑪事故紀念公園預定地。（圖／記者賴文萱攝）

在普悠瑪事故後，台鐵局與罹難者家屬多次溝通、協調後，擇定台東車站周邊設置事故紀念公園，除了作為警惕台鐵確保行車安全外，同時也提供罹難者家屬作為追思悼念親人場域。



台鐵表示，現正籌辦紀念公園統包工程，預計6月底完成決標作業，發包後將與罹難者家屬溝通設計理念後進行施工，預定10月前竣工，二周年以前會舉辦啟用典禮。

▲普悠瑪事故紀念公園預定施作位置圖。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，期許台鐵能依規劃期程全力推動辦理外，於設計階段也應衡酌納入罹難者家屬意見，作為討論設計方向。他說，盼藉由紀念公園的設置，提供罹難者家屬追悼因這場意外所逝去的至親，以稍微彌平因這場意外所造成的傷痕，也希望台鐵能記取教訓，讓未來的人不再受難，國人到東部旅遊都能更安全。

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