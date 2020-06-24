桃機開放國際來台轉機提早啟動！　林佳龍證實：6/25零時起實施

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台東報導

因應未來邊境管制逐步鬆綁，桃園機場公司表示，初步規劃轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留8小時以內且非往返中國的旅客。轉機旅客下機後除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候，於候機室利用平板提供其消費選擇。交通部長林佳龍今在台東證實，轉機鬆綁計畫將於25日凌晨零時起提早實施。

林佳龍今在台東視察觀光，受訪時表示，原先規劃桃園機場開放轉機是從7/1開始，但昨天跟指揮中心開會後，就決定提早於6/25零時起實施。交通部包含民航局、桃機公司規劃提案，目前也已做好進出動線分流，也有限制8小時的時間，開放後桃機就能恢復一些運作，同時也讓轉機過境旅客更方便。

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林佳龍強調，這個部分事前已經做過多次模擬跟所有動線的演練，開放後一定會落實防疫，同時做好轉機過境的服務。另外，購物部分也規劃專人能帶領，相關動線都會跟出入境旅客隔開，相信也能帶動機場免稅店復甦。

▲桃園機場開放部分旅客轉機。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃機公司表示，19日召集各單位，針對過境轉機旅客進行實地演練。依據相關規劃，桃園機場現行轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留8小時以內且非往返中國之旅客，方案將由指揮中心評估上路時間。

根據標準作業程序，演練轉機旅客於下機後立即嚴格執行空間動線區隔及防護措施，除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。

▲轉機旅客將有專人陪同。（資料照／記者沈繼昌攝）

因應轉機旅客飲食及購物需求，機場餐飲及免稅店業者安排防疫禮賓專員，於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用，需購物旅客經航空公司登記後，亦由專人帶往免稅商店購物，再回原候機室休息或至登機門登機，全程均有專人陪同。

交通部航政司長葉協隆表示，轉機鬆綁計劃已提報指揮中心，指揮中心已核定，預計明日起實施，至於詳細細節，指揮中心下午將召開記者會詳細說明。

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