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報復性出遊！端午連假台東住宿快爆滿　8月還有「東海岸大地藝術節」能衝

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▲▼台東池上伯朗大道。（圖／台鐵提供）

▲台東池上伯朗大道。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台東報導

台東獲得全球知名旅遊指南《孤獨星球》公布亞洲十大最佳旅遊景點，隨著國內疫情趨緩，今年端午連假指標型旅館住宿率平均已達7成以上。交通部長林佳龍今（24）日特地南下視察台東觀光建設及交通，強調現在民眾都出遊以後，交通部超前部署推動精緻旅遊，他也親自踩線確認行程都有好的品質。

林佳龍指出，這次推動觀光，他被賦予業配王的角色，所以要利用這個機會把地方觀光美好傳播出去，台東2個鄉鎮成功鎮、池上鄉，是從去年小鎮漫遊年300多個鄉鎮市脫穎而出的，今年滾動式檢討後又多加入了長濱鄉、關山鎮，期望未來4年，全台經典小鎮能達100個，做為未來深度優質旅遊目的地。

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍與台東長濱鄉長潘淑芳、成功鎮秘書林勝勇、關山鎮長戴文達，以及池上鄉長張堯城共同推廣台東觀光。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍說，本來6月是防疫旅遊，結果1個月而已就已經推出安心旅遊，因為現在台灣很安全，大家都出來玩以後，就不能只是衝量，更要提升旅遊品質。他說，近1個月他也超前部署密集踩線精緻行程，這都不是搭配一般大型旅行社，主要是體驗青年創業的8條路線，因為他現在算是網紅，就像賣藥不能隨便亂廣告，自己走一下才有信心，有責任要確認旅遊都有好的品質。

同時，林佳龍也預告接下來4年的主題旅遊內容，包含2021年自行車旅遊年、2022年鐵道觀光旅遊年、2023年跳島旅遊年以及2024年博物館旅遊年。他說，要透過每年主題旅遊來驗收軟硬體的成果，交通部所有單位都要動起來，真正落實觀光立國，要讓台灣成為世界觀光島。

▲有「金城武大道」之稱的池上伯朗大道在今年台東打卡十大景點票選拔得頭籌。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲有「金城武大道」之稱的池上伯朗大道，是台東打卡十大熱點。（圖／台東縣政府提供）

接下來將迎接端午連假，在中央及地方的合作下，即使疫情影響，觀光產業業者仍看好台東旅遊前景，從端午連假指標型旅館住宿率平均7成以上，另外，台東也評估今年來的遊客數是往年遊客還要加3成，可以看到後續發展力道，及業界力拚後疫情觀光旅遊的動力。

▲▼台東觀光活動。（圖／觀光局提供）

▲以天為蓋、以海為幕、以月光為伴的月光·海音樂會。（圖／觀光局提供）

觀光局也趁勢推出一連串活動，尤其8月4日成功鎮推出東海岸大地藝術節，透過開放在地藝術家工作室及創藝市集讓遊客體驗當地人文藝術特色，不容錯過的草地音樂會除提供更多藝術工作者展演機會外，透過表演者與遊客的互動讓藝術傳遞零距離。

▲▼台東觀光活動。（圖／觀光局提供）

▲2020月光·海音樂會場次與表演團體。（圖／觀光局提供）

端午連假期間，台鐵局已加開列車及加掛車廂，滿足返鄉及民眾前往台東地區旅遊交通需求，觀光局也於6月25日至9月30日同步推出持電子票證搭乘台灣好行享半價，以及沿線配合商家同步優惠的好康措施，台灣觀巴「台東玉長公路南環線」及「縱谷龍田單車」一日遊，109年7月1日接力推出安心旅遊半日、一日兩人同行一人免費優惠活動，希望大家呼朋引伴揪起來，一起到台東來趟島內出國之旅。

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