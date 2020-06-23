「噗噗共乘」上路！偏鄉孩子有車搭笑了　林佳龍要華航、長榮也幫忙

▲交通部長林佳龍赴台東鸞山國小視察噗噗共乘辦理情形。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台東報導

花東偏鄉地區交通不便，部落學生有時得走40分鐘的路才能抵達公車站牌搭車上學，上學路途近2小時。交通部長林佳龍今（23）日下鄉視察交通部試辦「噗噗共乘」服務成果，透過媒合車輛，孩子實名制預約就能搭車，他指出，後續會深化擴大辦理，在經費部分，先前航空業紓困的時候就有請華航、長榮及星宇等航空公司，也協助幫忙公益回饋，達成交通平權的最後一哩路。

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花東偏鄉地區普遍狀況，部落距離站牌2公里山路，學生需步行40分鐘或無照騎乘機車才能夠抵達客運站牌搭乘公車，上學路途近2小時。由於偏鄉部落客運難以抵達，若家長無法接送，就常發生輟學或違規騎車現象。

另外，部落人口組成近半數為老年或幼年人口，長者視力或關節退化不利於行，自行駕車或騎車進行日常活動，造成事故增加與交通安全風險遽增。

▼交通部推動偏鄉噗噗共乘，透過實名制預約，媒合車輛，就能夠搭車，解決孩子上學交通不便問題。（圖／記者賴文萱攝）

交通部從2018年11月至今年6月在台東延平鄉輔導試辦「噗噗共乘」方案，服務通勤學生及長者預約接送服務。以在地民眾的需求為出發考量，噗噗共乘利用在地閒置的人力、（非）營業用車，做為服務車輛的主要來源。

偏鄉的老人及小孩只要4步驟，預約叫車、等待媒合成功、約定地點上車、乘車卡蓋章，就能解決平時上學、看病的不便。

▲林佳龍赴台東鸞山國小視察噗噗共乘辦理情形。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍受訪表示，偏鄉噗噗共乘把在地人、車結合，採行實名制預約也很安全，可以解決大眾運輸不足的困難，讓偏鄉的孩子、長輩臉上都有了笑容，不再害怕出門，家人也可以更自由安排工作。

交通部透過輔導有執照的在地司機進行培訓，讓自用車、租賃車轉為多元化計程車模式，讓噗噗共乘具備準公車的功能，也導入社工師等其他部會單位資源；至於噗噗共乘在法令上有不足的問題，交通部預計年底會把相關草案進行修正，讓偏鄉交通能更人性化。

▲噗噗共乘以更機動性方式，可預約接送孩子、老人通勤。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍允諾，交通部會擔任領頭羊進行跨部會（衛福部、教育部、原民會）的橫向溝通，解決偏遠地區最後一哩路的交通問題。

未來，噗噗共乘也期望建立大數據，未來連看診預約、掛號也都一併做好，甚至也可與「長照」結合，讓更多需要靠交通連結的需求都可以整併進來，讓偏鄉居民有人性尊嚴。

林佳龍提到，這次航空業紓困時也有向航空公司提出要公益回饋，希望華航、長榮、星宇航空能協助經費幫忙，縮短城鄉差距。往後噗噗共乘也將會持續深化辦理，預估台東有一半的鄉鎮都會納入。

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