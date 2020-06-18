「十足目虹彩病毒」入侵全台16養蝦場　源頭從哪來？農委會這樣說





▲全台6個縣市、16場養蝦場驗出有十足目虹彩病毒。（圖／新竹縣政府提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（18日）證實，全台已有6個縣市、16場養蝦場驗出有十足目虹彩病毒（DIV1）。但對於病毒從何而來，農委會副主委黃金城表示，檢驗有病毒的蝦種多屬螯蝦，但台灣已多年沒進口螯蝦蝦苗，且進口螯蝦的越南及泰國均無病毒案例，因此目前暫無判斷病毒從何而來。

大陸近來爆發一種傳染力極高的「十足目虹彩」甲殼類病毒，因染上後死亡率高，對蝦、龍蝦、螃蟹等生物產生極大威脅。黃金城今日指出，截至6月17日止，全台檢出12場螯蝦、3場白蝦及1場草蝦為DIV1陽性。

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▲農委會指出，截至6月17日止，全台檢出12場螯蝦、3場白蝦及1場草蝦為DIV1陽性。（圖／宜縣府提供）

黃金城分析，此病毒對白蝦、草蝦、泰國蝦危害較高，致死率甚至高達80%，為防堵病毒，目前已新增邊境防疫，同時也新增對輸入的蝦苗檢驗，蝦苗主要來自越南、泰國，但當地目前未傳出疫情，因此病毒來源無從判斷。

黃金城指出，目前DIV1疫情主要侷限於螯蝦，感染螯蝦多呈現輕微或無症狀，為避免帶病原螯蝦危及主要養蝦產業，農委會將提供確診螯蝦銷毀補償費用，並鼓勵業者轉養非感受性水產動物，同時由該會水產試驗所與畜衛所共同輔導案例場業者之復養。



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