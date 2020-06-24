大巨蛋被抓包偷裝吸音棉　柯文哲：從遠雄到建管處到底搞什麼鬼？

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋復工有望，不過台北市議員林亮君23日爆料，遠雄已經偷偷在大巨蛋裡進行吸音棉的安裝工程，北市府回應將要求遠雄拆除。台北市長柯文哲24日受訪回應，「從遠雄到建管處到底搞什麼鬼？」當長官不是要馬上下決定，下午在公共工程督導會報，會請建管處專案報告，給部下一個說明機會。

▲台北市議員林亮君爆料大巨蛋偷裝吸音棉。（圖／翻攝林亮君臉書）

柯文哲表示，今天下午開公共工程督導會報，已經叫建管處來說明，到底林亮君講的那是怎麼一回事，他的態度態是，該怎麼辦就怎麼辦，「到底從遠雄到建管處，到底搞什麼鬼？當長官不是要馬上下決定，我給你個申訴的機會」，待會他們來專案報告，他再聽聽怎麼一回事，還是給部下一個說明機會。

「正面迎戰是我們文化」，柯文哲說，大巨蛋是全國矚目案件，真的北市府發建照前，一定會辦說明記者會，除了報告這幾年發生事情，也回答所有社會疑問，這沒問題，下週會排記者會專門處理這問題。

柯文哲指出，至於議約重定，一切講科學，建照發後大概要花幾個月、半年，把大巨蛋財務重新整理一遍，然後提出超額利潤的概念，這很公平，賺多少、大概政府要分多少，若連利率都不知道，要猜50、70年獲利，根本是假的，應該建立制度，若賺多少、大家分多少，把表列出來，才能達到真正的公私協力，也希望透過大巨蛋來導正過去台灣BOT的一些錯誤，會當作很重要的示範處理。