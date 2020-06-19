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志趣相投相揪來上課　環保志工培訓開始了！

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▲台南市環保局歡迎環保義工逗陣來上課，轉型為環保志工，為台南市奉獻心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局歡迎環保義工逗陣來上課，轉型為環保志工，為台南市奉獻心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵環保義工轉型環保志工，環保局今年舉辦6場志工培訓研習，預計培訓650名取得志工認證，並協助領取志工服務紀錄冊，將服務歷程完整記錄，歡迎環保義工逗陣來上課，轉型為環保志工，報名資格為年滿18歲且限加入台南市環保志（義）工意外事故保險的環保義工均可報名參加。

台南市現有609隊義工隊、25,715位環保義工，其中224隊志工隊、5220位環保志工，市長黃偉哲表示，環保志義工每年協助街道清掃長度超過2萬公里，也協助區里進行登革熱孳生源清除、資源回收工作，維護台南市環境清潔為貢獻良多。希望透過志工培訓課程增進義工環保專業知能，將最新環保觀念帶回里社區，多面向協助里社區推動環保工作，透過培訓協助義工取得志工認證，登錄服務時數，將服務歷程留下紀錄，為志工服務生涯留下最完整的回憶。

▲台南市環保局歡迎環保義工逗陣來上課，轉型為環保志工，為台南市奉獻心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局長謝世傑說，今年環保志工培訓配合衛福部及環保署修正志工訓練時數，課程較往年輕鬆，只需上完1天培訓課程即可取得結業證書，培訓課程包括志願服務基礎訓練課程，以及「登革熱孳生源清除」、「綠色消費」、「資源回收」、「農廢再利用」等實用的環保專業特殊訓練課程，內容豐富，尚未取得志工認證的環保義工朋友請不要錯過，相揪做伴來上課，加入環保志工隊行列。

2020年6場環保志工培訓日期及地點分別為：7月11日南區開南里活動中心、7月25日環保局民治辦公室、8月1日仁德區仁德里活動中心、8月22日新市區文康育樂中心、 9月19日白河區庄內外角聯合活動中心、以及10月17日玉井區豐里里活動中心。報名資訊可至環保局網站（https://web.tainan.gov.tw/epb/）首頁-環保業務-綜合規劃科-環保志工管理資訊查詢下載，報名專線(06)2906710、

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