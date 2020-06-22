端午連假搭乘屏東地區計程車　起跳價100元

▲連假期間，屏東監理站人員會到熱點抽查 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午連假即將到來，民眾搭乘屏東地區計程車起跳價100元，屏東監理站提醒如遇果計程車司機有不合理之收費或其他不當行為時，可向該監理站或警察局申訴，確保權益。

屏東監理站說，依屏東縣政府公告計程車收費標準，民眾搭乘計程車時「起跳運價」1.5公里100元，「續跳運價」每250公尺加收5元，「計時運價」車速5公里以下每3分鐘5元；除了這些基本計費外，當乘車時段若於夜間11時起至翌晨6時止，則按日間運價加二成，稱為「夜間加成運價」。

該站說，合法計程車除應裝設計程車計費表，按規定收費，且不得安裝營業區域以外費率之計程車計費表，且應列印乘車證明供乘客收執；除此之外駕駛人部分則必須持有效職業駕照，且應將執業登記證置於儀錶板上右側，執業登記證副證置於右前座椅背插座，讓民眾足以辨識。

屏東監理站提醒民眾，選擇搭乘合法計程車既安全又安心，如果計程車司機有不合理之收費或其他不當行為時，請記下計程車之車號及司機姓名等，註明時間、地點及經過情形，向屏東監理站計程車申訴專線08-7666136、屏東縣政府警察局08-7533110提出申訴。

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