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聯結車國3匝道過彎翻車噴火花！駕駛雙腿遭夾...警消破壞剪拉出搶救

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記者李忠憲／彰化報導

林姓男子開聯結車深夜載運貨櫃南下，行經國道三號高速公路轉國道一號彰化系統交流道匝道時，疑似下坡彎道路段未適當減速，整輛車側翻，林男受困車內。消防隊火速到場將人拉出送醫，所幸無生命危險，肇事原因有待釐清。

▲▼貨櫃車在匝道右彎翻車，駕駛受困，消防隊救援送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲貨櫃車翻車駕駛受困，消防隊現場救援。（圖／記者李忠憲翻攝）

彰化縣消防局20日晚間11點左右獲報，國道三號高速公路轉國道一號彰化系統交流道匝道，有一輛貨櫃車過彎時，突然失控翻覆，駕駛受困在車內，急需救援。

▲▼聯結車走國道匝道右彎翻車,駕駛受困。（圖／東森新聞）

▲▼聯結車走國道匝道右彎翻車，路面火花四起，煙霧瀰漫。（圖／東森新聞）

▲▼聯結車走國道匝道右彎翻車,駕駛受困。（圖／東森新聞）

消防隊立刻出動大批人車前往，到場後發現39歲駕駛林姓男子在車頭內雙腳被夾住，雖有生命徵象但無法脫困。消防員立刻用破壞器材將車體破壞後，將他拉出車外，檢傷發現他頭部有開放性骨折撕裂傷，四肢多處擦挫傷，立刻用擔架抬上救護車，送醫治療，所幸無生命危險。

▲▼貨櫃車在匝道右彎翻車，駕駛受困，消防隊救援送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼消防隊協助駕駛脫困，準備送上救護車。（圖／記者李忠憲翻攝）▲▼貨櫃車在匝道右彎翻車，駕駛受困，消防隊救援送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

國道七隊到場採證，並取得貨櫃車後方車輛的行車紀錄器，畫面中發現貨櫃車右彎時就突然左側翻，路面還因為車體摩擦噴出大量火花，整個煙霧瀰漫，十分嚇人。

警方表示，現場彎道屬下坡，初判聯結車載運貨櫃轉彎未適當減速，車速過快才導致側翻。現場約1小時後恢復通車，肇事原因有待調查釐清。

隨手拍都是美照


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