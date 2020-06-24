黑猩猩「操作無人機」影片瘋傳！網驚呼：猩球崛起出現了

▲黑猩猩一直被視為與人類最相近的動物。（圖／取自免費圖庫CC0）



實習記者崔子柔／綜合報導

近日一段「黑猩猩操控無人機」的影片在網路上瘋傳，影片中有2隻猩猩，一隻拿著遙控負責操控四軸無人機，另一隻則冷靜地守在工具箱旁，像在進行監測動作。網友看了不禁聯想到「猩球崛起」的電影情節，直喊「像人一樣」！

根據BBC報導，黑猩猩與人類在DNA上的差距只有1.24%，智力也被認為可達到6歲孩童的水平，不僅在行為表現上與人類相似，甚至還有許多國家曾出現黑猩猩染上菸、酒癮的案例。

Current utility & historical origin are different subjects pic.twitter.com/6vRBotSY3g — Susanta Nanda (@susantananda3) June 23, 2020

▲黑猩猩操作無人機。（影／翻攝自推特／@susantananda3）



網友看了影片紛紛驚呼「太聰明了」、「現實中的猩球崛起」，但也不少人質疑影片的真實性，「感覺不太對」、「也可能有人在一旁操作，只是沒拍到」。

事實上，NASA在1959-1963年間進行水星計畫（Project Mercury），當時選擇讓黑猩猩漢姆（Ham）在1961年1月31日搭乘水星號太空船-紅石火箭進入100公里的太空，牠成為第一隻被送上太空的靈長類動物，並且成功回到地球，是比所有太空人都更早進入宇宙的「太空猩猩」。美國第一個太空人艾倫雪帕德（Alan Shepard ）則在同年5月5日進行與漢姆幾乎一樣的任務。

▼漢姆和牠的訓練師們。（圖／取自NASA官網）

