搶看天文奇景「日環食」　嘉市64架「無人機飛舞秀」暖身起飛

▲嘉義市迎接日環食，安排64架無人機高飛於北香湖公園作為暖身，民眾搶拍機身團隊圍成的漂亮心型圖案。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日月地三星連線「日環食」天文奇景21日盛大登場，嘉義市位於環食帶上最佳的觀賞地點，提前於北香湖公園展開精采活動，市長黃敏惠、國教署彭富源署長與眾貴賓共襄盛舉。64架「無人機飛舞秀」首先為日環食拉開序幕，並邀請到天文學家李昫岱教授進行大師講座。

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▲市長黃敏惠與國教署彭富源署長(右一)及地方仕紳。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「感謝中央大學天文所李昫岱博士，以豐富的天文知識進行大師講座解說，帶領身處太陽系中的你我，探索觀察星球變化的美，具有深刻的教育意義，讓天文知識更加普及；在會場周邊的天文協會解說員，也替我們帶來專業的觀星解說。」

▲空拍機圍成2020彩色圖案。（圖／嘉義市政府提供）

中央大學天文所李昫岱博士以「日食－最美的巧合」為題，透過淺白易懂的方式，帶領大家深入了解日食的天文現象，是由日月地之間的距離所產生的最美巧合。在微風輕拂的夜空下，現場民眾跟著李博士的腳步，徜徉我們身處的星球，探索太陽系星球變化之趣味，用宏觀的知識來了解宇宙，讓即將登場的天文奇景日全食更別具教育意義。

另外，由虎尾科技大學團隊在北香湖公園湖面上空展演的64架「無人機飛舞秀」，透過排列與燈光色彩，在夜空中展現嘉義市之美與日環食意象，逐一變化出2020、0621、愛心、Taiwan、Chiayi、噴水圓環吳明捷投球、日環食與虎尾科大等8個圖案。

展演的表演時間為18：50至19：00，21：05至21：15，大家千萬不能錯過嘉義市首次夜空無人機秀。在現場當無人機呈現出日環食「月亮接近太陽」過程時，現場民眾興奮到最高點，高舉手機及相機記錄下這星光閃閃的畫面，也讓人更加期待於明日天空中最美麗的金戒指！

教育處表示，21日在主場地北香湖公園將有更多精彩活動，上午有大師講座，邀請國立自然科學博物館長孫維新談日食歷史與科學。下午的主場活動更為精彩，周邊有安排闖關活動及望眼鏡觀測區等等，在食甚後天空還有軍機衝場可欣賞，期待民眾一起來到現場，共享迎接日環食的到來。

更多活動資訊可至官方網站（https://www.2020aseinchiayicity.com.tw/）粉絲專頁（https://www.facebook.com/2020aseinchiayicity/），任何最新消息都會即時更新。

隨手拍都是美照