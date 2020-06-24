台南國際龍舟賽魚頭君與萊恩攜手開場　百架無人機群飛…黃偉哲期望比賽精采十全十美

▲2020台南市國際龍舟錦標賽，23日至6月25日在台南運河安億橋至承天橋舉行，台南市長黃偉哲與99隊參賽隊伍舉行祭江儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2020台南市國際龍舟錦標賽，23日至6月25日在台南運河安億橋至承天橋舉行，台南市長黃偉哲與99隊參賽隊伍舉行祭江儀式，開幕典禮由魚頭君與統一獅萊恩攜手開場勁舞，緊接出動100架無人機群飛展演，由市長黃偉哲揭開十全十美的意象。

現場台南市議長郭信良、副秘書長王揚智、教育局長鄭新輝、觀旅局郭貞慧、地政局長陳淑美、警察局長周幼偉、社會局長陳榮枝、政風處詹政曇、新聞處長蘇恩恩、體育處長林義順、台南體育總會理事長吳志祥及市議員李啟維、呂維胤、沈震東、黃麗招、李中岑、蔡筱薇、穎艾達利、王家貞、盧崑福皆到場共襄盛舉。





黃偉哲市長表示，今天是台南龍舟比賽第一天，循古禮祭江來祭告天地及媽祖，祈求能夠賽事進行順利，隨著covid-19疫情解封，參賽隊伍比原先規劃的多百分之二十五，可說是精采盛況可期，同時也希望今年人潮慢慢聚集，大家可以來台南看龍舟賽、或來台南各地遊玩及住宿，這次龍舟賽是南台灣唯一的，所以獎金特別高，有30萬，期望今年比賽精彩、選手平安，大家開心渡過端午佳節。





端午節是台灣重要的民俗節日，每年在端午節前後，各地方都會舉辦龍舟競賽來慶祝，今年受疫情影響，台南是今年少數維持舉辦龍舟賽的城市，也是南部唯一一場龍舟。



今年台南市的龍舟賽有以下幾個特色：一、99隊2,500餘人齊聚運河較勁，公開男子組36隊爭奪最高獎金30萬元。二、魚頭君與萊恩攜手為龍舟賽揭開序幕100臺無人機高空展演。三、龍舟賽不只賽程精彩，6/23至6/25天天抽出五星級飯店住宿券。四、賽事期間提供多元轉播平台，6/25決賽在年代。





教育局表示，原因應疫情僅限制75隊可報名參賽，惟因本次龍舟競賽報名踴躍為回饋各界熱情參與，採彈性放寬各隊限額，最終總計99隊報名參加，其中大型公開男子組36隊爭取最高獎金30萬元，將於6月25日(端午節)一決勝負。





23日晚上7時由台南吉祥物「魚頭君」與統一獅棒球隊吉祥物「萊恩」開場勁舞，緊接著將出動100架無人機從石門國小起飛到運河進行展演，表演節目將呼應本次台南在地插畫家MARCO為賽事打造主意象為主軸，共計10個表演，分別為台南市徽、端午龍舟、安平古堡、赤崁樓、安平劍獅、大魚的祝福、台灣船成功號、林默娘公園及億載金城。



體育處指出，龍舟賽不只賽程精彩，在運河旁攤商展售及文化展演活動，連續3天辦理台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁留言抽獎活動，其中最大獎將抽出4名香格里拉台南遠東國際大飯店、台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店及台糖長榮酒店等4間五星級飯店住宿券及各式好禮共計72名獎項。

・8大自選菜單，按一鍵就變廚神

