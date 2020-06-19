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日月地三星連線「日環食」　嘉義市64架無人機升空！8分鐘排出奇景

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▲無人機北香湖升空八分鐘展演 大秀2020 621愛嘉義迎接日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲虎科大擔任621日環食無人機飛行團隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

眾所期待的日月地三星連線「日環食」天文奇景將在21日盛大登場，位於環食帶上的嘉義市，是最棒的觀賞地點。為了迎接21日的日環食，20日將北香湖公園市府特別安排「無人機飛舞秀」，以64架無人機飛上天空，排出621嘉義日環食圖像，為日環食拉開序幕。

▲無人機北香湖升空八分鐘展演 大秀2020 621愛嘉義迎接日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲無人機起飛前排列整齊待命。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，在北香湖公園湖面上空，就是無人機展演的所在，64架無人機飛上夜空，逐一變化出2020、0621、愛心、Taiwan、Chiayi、噴水圓環吳明捷投球、日環食與虎尾科大等8個圖案。無人機將在北香湖湖面的上空，優雅的展演兩次，每一次8分鐘、每次變化8個圖案，來展現嘉義市之美。展演的表演時間是20日晚間18點50分到19點00分；21點05分到21點15分，也是嘉義市首次夜空無人機秀，大家千萬不可錯過。

▲無人機北香湖升空八分鐘展演 大秀2020 621愛嘉義迎接日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲621日環食將有64台無人機展演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次的無人機展演，高度將在20到120公尺，運用排列與不同的顏色，呈現出2D影像效果，例如「愛心」圖案就會從最內圈閃耀到外圈，仰望天空就像是愛心在天空閃爍；也會利用顏色排列出日環食「月亮接近太陽」過程。一如日環食是天空中最美麗的金戒指，20日唯二兩場無人機展演，也將是嘉義市夜空中最美麗的星空點點。

▲無人機北香湖升空八分鐘展演 大秀2020 621愛嘉義迎接日環食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲無人機起飛前排列整齊待命 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府教育處表示，無人機展演秀是「2020嘉義日環食系列活動大師講座第一場」的開場與結尾，這場大師講座將由中央大學天文所博士李昫岱教授主講，以日環食與太陽系為主題，帶領大家一起來認識日食。歡迎市民朋友在20日晚間6點半前來北香湖公園聆聽大師講座，讓您秒懂宇宙天文與日環食的點點滴滴；而在講座之前、講座結束，在微風輕拂的夜空中，抬頭望天看無人機排列出 2020 621 愛台灣、愛嘉義等精彩展演，見證日環食之外的另一波高潮。

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