港版國安法罩頂！　民陣怒指警方「態度敷衍」：七一遊行百分百不獲批

▲2019年的七一遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港民間人權陣線自2003年起，每年7月1日都會發起七一遊行，但在限聚令和「港版國安法」的籠罩下，外界關注是否能如期舉行。召集人岑子傑23日與警方商討七一遊行的安排，隨後批評警方態度敷衍猶如走過場，雖未批出反對通知書，但相信遊行「百分百不會獲批」。

▲香港示威者在去年的七一遊行衝入立法會。（圖／路透社）

據《香港01》報導，受新冠肺炎疫情影響，「限聚令」生效至7月2日，橫跨七一遊行，外界關注政府是否以此為理由，拒批出遊行不反對通知書。民陣23日於北角警署與警方商討七一遊行的安排，會後召集人岑子傑形容，這是過去十年來，警方態度最敷衍的一次會面，猶如走過場儀式。

▲立法會內部被破壞。（圖／路透社）

岑子傑表示，警方應著政務司司長張建宗就是次遊行豁免「限聚令」，七一遊行是每年一個讓港人表達意願、實踐遊行集會權利的重要日子，雖然警方未批出反對通知書，但相信遊行不獲批的機率是百分百。

▲示威者佔領立法會。（圖／路透）

據《明報》報導，警方消息人士稱，今年很大可能不會批准七一遊行，雖然民陣就此提出多個方案，但仍難以杜絕病毒傳播的風險，例如參加者相隔1.5公尺，集會或排隊出發時可以做到，但一起步便難以控制，「限聚令生效下，警方難有理據批出不反對通知書。」