林鄭月娥：香港有能力捍衛任何對聯繫匯率的惡意攻擊

▲香港特首林鄭月娥透過視訊參加論壇。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥23日晚間在中國發展高層論壇網絡簡報會上致詞，她表示，香港的聯繫匯率未來將持續維持穩定，不需要美國批准去實行此制度，亦無計劃作出改變，「我們有能力捍衛任何對聯繫匯率的惡意攻擊。」

林鄭月娥指出，在沒有相關的法律制度和執行機制下，香港已成為國家安全的缺口，加上從去年6月，在外部勢力煽動下，暴力不斷升級，香港飽受創傷，情況變得不能接受，多宗涉及私藏彈藥和槍械的案件，構成恐怖主義風險，嚴重影響公共安全，也有鼓吹「港獨」、「自決」的組織煽動示威者，特別是青少年，公然污衊國旗、損毁國徽和衝擊中央駐港機構，「這些行為詆毁『一國兩制』在港的實施，公然挑戰中央政府和香港特區政府的權威。」

林鄭月娥提到，另一方面，部分政黨人士多次揚言要癱瘓香港特區政府，更有部分人士乞求外國政府干預香港事務，甚至對香港實施制裁，這些行為已嚴重觸碰「一國」原則的底線，破壞中央人民政府和特區的關係、危害中國的主權和國家安全以及挑戰中央政府和《基本法》的權威，「我們不可能以為中央政府會對這些行為視而不見。全國人大制定特區維護國家安全法律的《決定》絕非一件輕率的事，而是對香港情況果斷而直接的回應，也是為恢復香港穩定和維護人民利益而急需作出。」

林鄭月娥指出，全國人大作出如此重要的《決定》，大家自然希望了解《決定》對香港未來的影響，對許多在香港的跨國企業來說，最關注的是香港日後是否繼續是跨國企業發展的理想地方，「對此，我可以肯定的回答 『是』。」

林鄭月娥提到，香港不會因為單方面的制裁威脅而過份憂慮，香港將繼續依靠自身的基本優勢，包括法治、司法獨立、自由開放的貿易政策、公平競爭環境、資本自由流通等，亦繼續會是受歡迎、堅韌和具競爭力的經濟體，在聯繫國際和國內市場與企業中擔當不可或缺的角色。

林鄭月娥表示，她不會否認，自去年六月起不斷升級的暴力和別人認為香港未必安全的觀感，已損害了香港的競爭力和國際聲譽，由今年年初開始，香港在不同方面的國際排名有所下降，其中美國的傳統基金會發布的最新經濟自由指數，香港獲評為全球第二，「香港過去四分一世紀都在指數中居首，失去首位固然令人失望，但並不意外，而得分下跌的原因主要是由於治安問題，拖低香港在投資自由方面的分數。」

林鄭月娥指出，在最新發布的《全球金融中心指數》，香港的排名由第三跌至第六，但香港在金融服務方面的優勢仍然明顯，包括貨幣自由兌換、世界級的銀行系統和股票市場，以及眾多支撐金融業的專才，「香港去年首次公開集資（IPOs）總額達到400億美元，再次位列全球首位，儘管今年環境非常嚴峻，我們仍然樂觀，因為香港交易所已迎接了兩家在美國上市的國內企業來港作第二上市。」

林鄭月娥還說，香港聯繫匯率確保港元與美金的匯率維持穩定，自1983年實行，一直為香港以至世界服務，未來亦會如此，「我們不需要美國批准去實行此制度，亦無計劃作出改變。香港的銀行業健全，並有4400億美元的外匯儲備，相等於我們的貨幣基礎兩倍，令我們有能力捍衛任何對聯繫匯率的惡意攻擊。」

林鄭月娥強調，香港有決心戰勝在過去一年損害我們經濟和為我們社會帶來動盪的政治、社會和疫情危機，「國家安全立法是我們的『防毒』軟件和帶來希望的燈塔，它將引領我們到更美好的將來，讓我們重拾『東方之珠』的美譽，成為我們引以為傲的中華人民共和國的一個特別行政區。」