香港中文大學女學生「7個月經手14.1億元」　警方不排除與反送中有關

▲反送中活動已持續1年。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉亭／綜合報導

香港22歲香港中文大學大四學生以及她的無業男友被查出，兩人的帳號在7個月內收取高達3億6千多萬元港幣的不明來歷巨款，昨（23）日被警方以涉嫌洗黑錢的名義在將軍澳拘捕。警方不排除可能涉及反送中活動。

綜合港媒報導，有工作人員以「幫助黃絲帶的資金籌集會」在網路刊廣告，記者查詢後得知，只要提供銀行帳號提供操作，戶口持有人每月平均可賺1萬多港元，工作人員聲稱不涉及買賣毒品及非法資金，匯款來自美、韓等慈善機構，目的是支援反送中活動示威者。

▲香港反送中活動。（圖／記者黃彥傑攝）

警方根據線報追查發現，一對情侶的銀行戶口從去年10月至今年5月7個月內，不斷有錢匯入兩人戶頭，接著又很快被轉走，涉及3.64億元（約14.1億元新台幣）的非法款項，兩人又無法說明來源。

被捕女子為無業的32歲男子，以及22歲就讀中文大學傳理系大學4年級的女友，兩人報稱同居於將軍澳。警方23日以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢罪），拘捕2名涉案人

警方目前已凍結兩人銀行戶口約50萬港元，並檢獲電話等相關證物。警方目前仍在調查資金的來源及去向，以及是否與支持反送中運動有關，不排除有更多人被捕。

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