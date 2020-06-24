驚曝愛河分屍案兇嫌背景　高大成「放大腳一看」：死亡3天、超過80kg

▲高大成表示，死者腳踝附近有一些水泡，腳皮也快要脫落。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄愛河分屍案，法醫高大成研判，死者應是體重超過80公斤的男性，且死亡3天左右。他認為，兇手會殘酷到分屍，是熟人的可能性很高，可能摻雜感情因素或是賭債糾紛，只要查出死者身分，破案並不難。

據了解，2名撈到屍袋的清潔人員是高雄市環保局的委外人員，22日上午9時多左右在河東路、幸福川與愛河的匯流處，發現一個黑色旅行袋漂浮在河面上，當時也不以為意就撈上來，雖袋子有傳出臭味，不過經常性處理垃圾的他們，對於臭味比較不敏感，就放在清潔隊裡的垃圾堆。

23日同一時間，同一個地點又發現同樣顏色的旅行袋，經過打撈之後才覺得不對勁，仔細查看其中一個旅行袋，才揭開這起「愛河分屍」案。否則依照過往，就會被當成垃圾集中後送進焚化爐裡。檢察官下令24日上午進行解剖。

▼愛河打撈到袋屍，震驚社會各界 。（圖／記者吳奕靖攝）

皮件行業者目測裝屍塊的旅行袋的長寬高，認為容量大約55公升，一般人常買來裝衣服雜物，在網拍或皮件行都買得到，因沒有LOGO等特徵，追查有困難。

而高大成接受《東森新聞》訪問，他從照片大膽研判死者是男性，「我們把腳放大來看的時候，發現腳踝的附近有一些水泡的形成，腳皮也快要脫落了，所以這個看起來應該是死了3天左右。看他小腿滿有份量的，還有腳踝，研判這個人應該超過80公斤。」

高大成認為，被害者可能遭熟人分屍，只要確定被害者身分，兇手呼之欲出，「我是怕是賭博賭債，會不會又摻雜感情糾紛，才會這麼殘忍把他分屍，一定是熟識的人才會分屍。」

▲▼環保局人員連2天在愛河同一時間和地點撈到屍袋。（圖／記者吳奕靖攝）

▼愛河打撈到袋屍，震驚社會各界 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼行李袋內還裝有啞鈴增加重量。（圖／記者吳奕靖翻攝）