影／愛河撈出屍塊！2清潔員驚魂未定　愣坐警局沉默不語…一聽「回去拜拜」秒點頭

記者吳奕靖／高雄報導

高雄愛河驚見屍塊！高市環保局清潔員23日上午11時許，在九如、同盟路口旁的愛河打撈垃圾時，撈起一只黑色旅行袋，打開竟驚見裡頭裝有「人體斷肢」趕緊報警處理。2名發現屍塊的清潔員事後到警局製作筆錄，對於案情皆不發一語，而當記者提問是否要回去拜拜，2人則立刻點點頭，隨後便快步離去。

▲發現屍塊的兩名清潔隊員驚魂未定，面對記者提問皆不發一語。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，清潔隊員22日就撈起一只黑色旅行袋，但當時並未打開，現場也無任何異狀，直到23日2名清潔員又再撈到第二只，打開後才發現裡頭裝著人體的小腿屍塊二截，嚇得趕緊通報警方。

▲裝有屍塊的旅行袋中還被放入啞鈴，似乎刻意想讓旅行袋沉入水底。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報到場，發現現場屍臭竄鼻，行李袋內的屍塊還流出長長血水，另外還在該只被打開的行李袋內發現2截小腿，且屍塊已嚴重腐爛，以致於無法判定死者性別。

此外，2名發現屍塊的清潔員23日到警局製作筆錄，但面對記者提問案情，2人神情略顯驚恐，且全程不發一語，而當記者再提問，回去是否要拜拜，2人才迅速點頭回應。目前屍塊已移置殯儀館內，詳細案情也仍在調查中。

▲現場血水流一地，屍臭味撲鼻。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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