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愛河分屍放20kg啞鈴「連2天浮起詭異巧合」原因曝　警點出破案關鍵

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▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲愛河打撈到袋屍，震驚社會各界 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市環保局人員連續兩天在愛河同一時間和地點撈到屍袋，也讓葬儀人員私下直呼「太詭異了！」由於黑色行李袋內還被放有啞鈴，警方透露，兇手原本想藉由河水分解屍體，未料屍塊因水中的微生物而產生氣體，沒因啞鈴沉下反而浮出水面，相信法網恢恢疏而不漏，一定能抓到兇手。檢察官下令今天（24日）上午進行解剖。

據了解，2名撈到屍袋的清潔人員是高雄市環保局的委外人員，22日上午9時多左右在河東路、幸福川與愛河的匯流處，發現一個黑色旅行袋漂浮在河面上，當時也不以為意就撈上來，雖袋子有傳出臭味，不過經常性處理垃圾的他們，對於臭味比較不敏感，就放在清潔隊裡的垃圾堆。

23日同一時間，同一個地點又發現同樣顏色的旅行袋，經過打撈之後才覺得不對勁，仔細查看其中一個旅行袋，才揭開這起「愛河分屍」案。否則依照過往，就會被當成垃圾集中後送進焚化爐裡。

▼愛河打撈到袋屍，震驚社會各界 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 高雄愛河驚見袋裝屍塊，警調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼行李袋內還裝有啞鈴增加重量。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 愛河驚見屍塊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

處理這起命案的葬儀人員也表示，已從事多年殯葬業，在愛河邊處理「水流屍」的情況已見怪不怪，但他也是第一次遇到分屍，「真的罕見」，且在高雄的社會案件當中，也很少見到。他回想當時拿起袋子，發現裡面有放啞鈴，重量感覺大約有20公斤左右，不排除擺放啞鈴是為了增加重量，讓屍袋可以沉在愛河底。

不過，葬儀人員也說，這種事情早晚都會被發現，冥冥中都有定數，「因為屍體泡在水當中，吸水吸到一個程度，等到吸不到的時候，自然而然就會浮上來了，就像是海綿一樣，吸水吸飽了，祂就會慢慢浮起來了，裡面的水分都已經足夠了。」

《自由時報》報導，警方認為，兇手將啞鈴放進旅行袋，想讓屍體沉入水底，但屍塊和河水中的微生物作用之下，因此產生化學反應，讓屍塊內部出現氣體，反而浮出水面，可說是法網恢恢疏而不漏，相信一定能破案抓到兇手。警方也認為，兇手可能和死者非常熟，才會想要分屍湮滅證據，如果屍塊被發現，也想要讓員警查不出被害人身分。

▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼環保局人員連2天在愛河同一時間和地點撈到屍袋。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼愛河發現屍塊，2清潔員嚇傻。（圖／記者吳奕靖攝）

▼檢察官下令今上午進行解剖。（圖／記者吳奕靖攝）

▲愛河打撈起分屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

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