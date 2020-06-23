還原現場！清潔員連2天撈到黑色袋子…打開見「小腿+啞鈴」　棄屍疑似時間點曝

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄市環保局清潔員23日上午11時許，在九如、同盟路口旁的愛河打撈垃圾時，驚見一個黑色行李袋，打開驚見裏頭竟裝有「人體斷肢」趕緊報警處理。據了解，清潔隊員22日上午先打撈到第一個黑色行李袋，但沒有打開，23日上午打撈到第二袋，開袋才得知裏頭裝著人體。

▲▼ 高雄愛河驚見袋裝屍塊，警方調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方獲報到場處理，發現現場散發濃厚屍臭，2個行李袋內的屍塊被黑色大型塑膠袋包裹住，其中一袋內裝有「2截小腿」，且屍塊已嚴重腐爛，血水從袋中滲出，在地上留有一條長長血痕，目前無法辨識死者性別，兩袋屍塊皆被送往殯儀館處理。

據了解，環保局清潔隊員22日上午9時許發現第一個黑色行李袋，但因第一時間沒有聞到明顯臭味，因此沒有打開，但23日上午11點多又打撈到一個相似黑色行李袋，隊員打開這才驚知裏頭是屍塊。另外，袋中還被刻意放入啞鈴增加重量。

據悉，依環保局溝渠隊週六日不作業上班制度來推斷，相關單位研判，屍體可能是在近2、3日，也就是禮拜六或週五晚上棄置，可能因天氣熱又浸水的關係，屍臭味沖天才被人發現。至於詳細案情仍有待警方進一步調查釐清，是否擴大打撈，需待相驗後確認遺體是否有缺損決定。

▲▼兩截小腿被黑色塑膠袋給包住，現場屍臭薰天。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲行李袋內還裝有啞鈴增加重量。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發現屍塊的2名清潔隊員。（圖／記者吳奕靖攝）

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