中印邊境緊張！　印度地方政府喊停177億中企合作案

▲中印邊境持續緊張，圖為日前印度派兵增員拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印邊境衝突再次激起兩國民族主義情緒，印度地方政府本周更切斷與中國3家企業的交易，總額高達6億美元（約新台幣177億元）。這些交易原本旨在幫助印度本地的經濟復甦，但地方政府有鑑於當前兩國情勢，決定先喊停，等待中央政府的下一步動作。

觀察中印衝突，雙方政府表態皆謹慎且自制，民間激昂的情緒卻使得兩國各自為難；CNN報導，衝突所帶來的經濟衝擊影響很大，因為印度自中國進口貨品的總額遠超出其他國家，而中印合作的科技發電廠本來也為彼此創造雙贏局面。

▼印度民間掀起抵制中貨的聲浪 。（圖／路透社）

▲中國解放軍駐守邊境防禦設施。（圖／達志影像／美聯社）

中國科技巨頭在印度新創公司投資了數十億美元，但中國品牌也佔據了印度智慧型手機的市場；中國恒力集團和北汽福田，也都和印度電動公車公司PMI有深度合作。

因此中印衝突若進一步激化，民間掀起抵制甚至兩國發生武裝衝突，都可能讓兩國企業，或其他印度公司受到影響。令人更加憂心的是，印度自從最近一次衝突損失了20名官兵的性命後，總理莫迪已授權若再遇類似暴力情況，允許印軍使用同等武力，甚至是槍械，而一旦擦槍走火，事態將難以收拾。