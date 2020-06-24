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中印邊境馬拉松式談判11小時　印媒驚爆莫迪授權軍隊「可以開火」

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▲▼中印,克什米爾邊境地區。印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

▲印媒驚爆總理莫迪授權中印邊境部隊可以使用槍枝。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中印雙方為了解決邊境衝突問題，印度第14軍司令辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令少將柳林再度舉行會談，不過這一次的談判，一談就是11個小時的馬拉松式談判，印方主要訴求解放軍從班公錯湖（Pangong Tso）北岸手指區，但是雙方對此似乎沒有達成共識。另外印媒也驚爆，總理莫迪（Narendra Modi）已經授權邊境部隊，必要時可以開火。

根據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)，兩名知情人士透露，這次會議從從22日上午11時30分左右開始，一直到深夜約10時30分。

印方在會議中主要訴求為，解放軍從班公錯湖北岸手指區一系列戰略要地撤離，因為解放軍已經在當地建立了掩體、碉堡、檢查哨，另外印方還要求解放軍從加萬谷（Galwan Valley）撤離，並且將這些關鍵戰略地點恢復原狀。

▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲印方訴求之一，是解放軍從加萬谷（Galwan valley）撤出。（圖／路透）

印方在會議中，還要求對中國部隊在班公錯湖北部高格拉-溫泉（Gogra- Hot Springs）地區增加部署裝甲車和火炮部隊表達關切，希望解放軍部隊撤回到4月初的駐紮地點。

中印雙方在1996年已簽署協議，為防止邊境擦槍走火，雙方同意不得在實質控制線的己方一側2公里範圍內，使用任何熱兵器。但是知情人士指出，印度總理莫迪已經授權邊境部隊，在特殊情況下（extraordinary situations）可以不用遵守「不開火協議」使用槍枝，因應解放軍做出的挑釁動作。

 

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