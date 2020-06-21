　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　雙臂、雙腳掌都不見！潛水衣有EVO字樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署恆春海巡隊在鵝鑾鼻外海打撈一具大體，籲家屬指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署恆春海巡隊在鵝鑾鼻外海打撈一具大體，籲家屬指認 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春籍一艘膠筏於20日下午5時，在距鵝鑾鼻外1浬處發現一具遺體於海面上漂流，立即向海巡報案，請求協助處理。海巡人員趕往了解，發現遺體的頭顱、雙臂、雙腳掌均不見、潛水衣左手臂上有EVO字樣，已送往枋寮殯儀館冰存，報請檢察官驗屍，也呼籲家有類似失蹤人口者出面認屍。

▲海巡署恆春海巡隊在鵝鑾鼻外海打撈一具大體，籲家屬指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼海上面發現大體、大體穿著潛水衣及佩刀。

▲海巡署恆春海巡隊在鵝鑾鼻外海打撈一具大體，籲家屬指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區指揮部昨天下午接獲有膠筏在鵝鑾鼻外海發現一具遺體後，立即派遣恆春海巡隊線上3576艇前往處置。抵達現場後，立即派員進行打撈，並將該大體移至巡防艇上載運回後壁湖漁港後，謹慎安置於公務碼頭上，由屏東市立殯儀館所委託殯葬業者送至枋寮鄉殯儀館冰存，並由海巡隊報請檢察官相驗。

據恆春海巡隊表示，這具溺者遺體是男性，身上穿著黑色防寒衣褲，腰部有汽車輪胎內胎、腰際有佩刀、頭顱、雙臂、雙腳掌均不見、潛水衣左手臂上有EVO字樣、潛水衣衣領有elite標籤字樣，後續將檢整相關證物及資訊後公告周知，協請相關單位或人士前來比對、指認以便協助溺者返家。

海巡署呼籲，夏季來臨，籲請遊客、民眾從事海域遊憩活動時應注意自身安全及遵守各項法令及規定。另「急難救助、爲民服務」為海巡重要工作，如有發生急難情事可撥打「118」。

►「清境佛羅倫斯度假山莊平日一泊一食住宿券」！

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了
快訊／屏東外海驚見「無頭男屍」！四肢全不見..身穿潛水衣詭死
兄弟帶4孩出門詭異失聯！隔1天「全吊死」陳屍空公寓　警破門見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　雙臂、雙腳掌都不見！潛水衣有EVO字樣

搶救現場曝！爆炸＋濃煙＋5受困民眾　消防員身染白漆讓網友秒紅眼眶

補充兵猝死！父淚曝「大腿內側奇怪手印」：你有冤就讓我知道突冒出一滴血

京華城工地樓板坍塌「壓爛人車」工人慘死　獨子凌晨招魂淚崩仰天痛嚎

以為是男友…半裸妹熟睡遭揉　睜眼看床邊嚇哭崩潰

有錢超大聲！囂張屁孩「賣笑氣發財」爽玩搶小姐　比幫派大哥還跩

碰！宜蘭歇業「夾娃娃機店」突暗夜大火　 居民被聲音嚇壞：以為瓦斯爆了

快訊／活埋小山貓8小時！京華城工人臟器外露身亡　家屬癱軟痛哭

桃園竹圍漁港碼頭疑似釣客溺水　消防局搶救送醫已無呼吸心跳

快訊／京華城活埋工人找到了！受困小山貓內「身上覆蓋泥沙」

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

快訊／鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　雙臂、雙腳掌都不見！潛水衣有EVO字樣

搶救現場曝！爆炸＋濃煙＋5受困民眾　消防員身染白漆讓網友秒紅眼眶

補充兵猝死！父淚曝「大腿內側奇怪手印」：你有冤就讓我知道突冒出一滴血

京華城工地樓板坍塌「壓爛人車」工人慘死　獨子凌晨招魂淚崩仰天痛嚎

以為是男友…半裸妹熟睡遭揉　睜眼看床邊嚇哭崩潰

有錢超大聲！囂張屁孩「賣笑氣發財」爽玩搶小姐　比幫派大哥還跩

碰！宜蘭歇業「夾娃娃機店」突暗夜大火　 居民被聲音嚇壞：以為瓦斯爆了

快訊／活埋小山貓8小時！京華城工人臟器外露身亡　家屬癱軟痛哭

桃園竹圍漁港碼頭疑似釣客溺水　消防局搶救送醫已無呼吸心跳

快訊／京華城活埋工人找到了！受困小山貓內「身上覆蓋泥沙」

川普競選團隊「6員工染疫」仍盛大造勢　川粉拒戴口罩0社交距離

等了17年！板橋實踐路都更案開工「將捐健身中心」23樓模擬圖曝光

洋基再爆出4人感染新冠肺炎　確診人數恐急速飆升

屏東縣警局長22日交接　新任局長李文章返鄉地方寄厚望

73歲楚留香貼近臉拍「幾乎零皺紋」　粉絲驚：吃了長生不老藥！

馬大偉運彩解盤／樂天@中信　中信先發主場小確幸

疫情影響下提前變革　大聯盟實施突破僵局、國聯DH制

傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘　朱立倫：還要凝聚共識

癱瘓父尿失禁...床上無力遭拖鞋猛打！　狠兒被制止回嘴「我掐死他」

朋友重質不在量！珍惜每個所有　留下更契合的彼此

社會熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

快訊／潛水失聯6天！彰化男「小琉球漂到綠島」亡

即／3女闖峽谷溯溪遭落石砸1死2傷

台南妹只穿內褲裸睡！遇襲以為是男友　清醒見陌生男爆哭

以為是男友…半裸妹熟睡遭搓嚇哭

京華城樓板壓死工人　獨子招魂淚崩痛嚎

宜蘭男不爽被笑…拔刀插頸殺人！他「刀卡手肘」慘死

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

更多熱門

相關新聞

大副出海碾碎2腳趾　海巡署動員2棲救援

大副出海碾碎2腳趾　海巡署動員2棲救援

高雄一艘漁船日前到大西洋周邊進行海上作業，但沒想到大副竟然遭油壓機碾碎腳趾，雖然船上有做緊急處置，但傷口仍不斷惡化，且正值疫情期間，根本無法到其他國家就醫，海巡署獲報後緊急策動馳援。 

民宿砸車！闆娘公布監視器：感到心寒

民宿砸車！闆娘公布監視器：感到心寒

質疑海巡護漁不力喪主權

質疑海巡護漁不力喪主權

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

雲林麥寮驚見「ㄑ型男屍」半裸趴臥　四肢僵卡消波塊

雲林麥寮驚見「ㄑ型男屍」半裸趴臥　四肢僵卡消波塊

關鍵字：

鵝鑾鼻恆春大體海巡署恆春分隊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

「黑豹」查德威克鮑斯曼爆「坐輪椅送急診」

上帝金戒指夏至降臨　10縣市日環食時程表

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面