快訊／鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　雙臂、雙腳掌都不見！潛水衣有EVO字樣

▲海巡署恆春海巡隊在鵝鑾鼻外海打撈一具大體，籲家屬指認 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春籍一艘膠筏於20日下午5時，在距鵝鑾鼻外1浬處發現一具遺體於海面上漂流，立即向海巡報案，請求協助處理。海巡人員趕往了解，發現遺體的頭顱、雙臂、雙腳掌均不見、潛水衣左手臂上有EVO字樣，已送往枋寮殯儀館冰存，報請檢察官驗屍，也呼籲家有類似失蹤人口者出面認屍。

▲▼海上面發現大體、大體穿著潛水衣及佩刀。

海巡署第八巡防區指揮部昨天下午接獲有膠筏在鵝鑾鼻外海發現一具遺體後，立即派遣恆春海巡隊線上3576艇前往處置。抵達現場後，立即派員進行打撈，並將該大體移至巡防艇上載運回後壁湖漁港後，謹慎安置於公務碼頭上，由屏東市立殯儀館所委託殯葬業者送至枋寮鄉殯儀館冰存，並由海巡隊報請檢察官相驗。

據恆春海巡隊表示，這具溺者遺體是男性，身上穿著黑色防寒衣褲，腰部有汽車輪胎內胎、腰際有佩刀、頭顱、雙臂、雙腳掌均不見、潛水衣左手臂上有EVO字樣、潛水衣衣領有elite標籤字樣，後續將檢整相關證物及資訊後公告周知，協請相關單位或人士前來比對、指認以便協助溺者返家。

海巡署呼籲，夏季來臨，籲請遊客、民眾從事海域遊憩活動時應注意自身安全及遵守各項法令及規定。另「急難救助、爲民服務」為海巡重要工作，如有發生急難情事可撥打「118」。

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