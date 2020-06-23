會想不會做！國人環境素養調查出爐：知道少用塑膠仍不自備餐具

▲環保署委託世新大學進行「108年全民環境素養調查工作計畫」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環境教育法推動近10年，為充分瞭解全民環境素養現況，環保署委託世新大學進行「108年全民環境素養調查工作計畫」，回收近2萬份問卷調查結果今（23日）公布，環保署稱「我國環境素養表現皆相當不錯」，但環境知識、態度和行為調查顯示，其中，學生和一般民眾雖有觀好的觀念，卻做不到，如回答願意減少適用塑膠袋和塑膠吸管，外出用餐則不太會自備餐具。

環保署綜合計畫處處長劉宗勇說明，計畫從去年7月開始著手，相當費功夫，環境素養調查國際上做的不多，目前國際上僅有美國、韓國、以色列及土耳其等，且絕大多數僅針對學生進行調查，這次調則綜合國內外文獻資料，並將及格分數設定70分。

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台灣師範大學教授劉湘瑤表示，調查抽樣嚴謹，分環境知識、態度和行為3大類，公部門如以70分為及格分數，表現都不錯，但私部門跟一般民眾，雖在環境態度良好，但出社會後的民眾，在環境知識與環境行為上成績略差於學生、教師與公部門員。

▲環境素養調查顯示大部分民眾知道要減少使用塑膠，但外出卻不自備餐具。（示意圖／宜蘭環保局提供）



其中一題詢問受訪者「我願意減少使用塑膠袋和塑膠吸管」，無論是學生、教師或民眾組，至少都有80.8分，最高92.分，顯示少用塑膠袋已成全民共識。不過，當詢問受訪者「我外出用餐時會自備餐具，如碗筷、湯匙、水壺等」，學生、教師和民眾組分數則減少許多，最低為民眾組的私部門僅有55.1分，最高落在國小75.2分，仍有很大進步空間。

對於民眾都知道減少塑膠袋使用，有很好觀念，卻做不到的事實，劉湘瑤指出，調查為受訪者自我陳述，各別題目設計上會問到是否做到，確實自備餐具部分的確沒很好。劉宗勇表示，環境教育本身就是一項終身學習的全民運動，將持續辦理各類環境教育推動工作，培訓環境教育人員，整合各種環境教育資源，不足部分會改善、強化。

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