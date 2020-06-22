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環保署靠「理念」苦推綠生活遭疑沒誘因　署長張子敬：不希望永遠用錢補助

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▲▼環保署署長張子敬。（圖／記者許展溢攝）

▲張子敬強調，推動政策不能永遠用錢補助。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署署長張子敬今（22日）率領各處室同仁召開記者會，宣布要長期推動「全民綠生活」，鼓勵國人食、衣、住、行、育、樂、購等各生活層面身體力行，使用在地食材、環保產品進行綠色消費，只是卻被質疑一點誘因也沒有，若只靠「理念」推動，恐怕效果有限。張子敬表示，不希望永遠只是用錢補助。

環保署在後疫情振興時代，遭疑似乎沒多大聲量，環保團體疫情間，屢次要求環保署要有振興綠色消費計畫，今天環保署提出「全民綠生活」活動，搭配「綠點」，盼全民響應，只是相關活動被說一點誘因都沒，且許多推動工作早就有，若想光苦靠「道德勸說」，可能效果出不來。

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對於此質疑，張子敬表示，防疫過程到現在，在經濟停滯狀況下，要復興要先啟動經濟振興，振興有紓困效果，民眾有收入才有消費，因此振興慢慢朝綠色消費，日後會推動綠色旅遊補助，如跟旅行社合作規劃行程。

▲▼環保署長張子敬宣布推動「全民綠生活」。（圖／環保署提供）

▲環保署宣布推動「全民綠生活」。（圖／環保署提供）

媒體追問看不到環保署具體角色，光憑理念鼓勵民眾，效果恐淪為煙火式宣導，張子敬說，綠色生活不希望長期都靠補助讓民眾去做，初期傳達理念，讓民眾久了習慣。而補助是給錢，要怎麼消費看民眾選擇，環保署則提供綠色消費管道。

據環保署官員透露，此次全民綠生活經費僅1千萬元，被問投入多少錢，張子敬不願正面回應坦言沒有多少，並強調不希望談多少錢，成效不會預期要幾個月就達成，要逐漸改變民眾生活習慣，該活動持續規劃到110年，落實在食、衣、住、行等各方面生活，就像資源回收也推動很久，才有今天成效。張子敬最後說，不喜歡用為了錢去補助，若錢沒有後呢？不能永遠期待用補助方式推動。

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