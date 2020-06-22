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環保署祭10億綠點推「全民綠生活」　署長張子敬盼國人綠一點

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▲▼環保署長張子敬宣布推動「全民綠生活」。（圖／環保署提供）

▲環保署長張子敬率領各處室同仁，宣布推動「全民綠生活」。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（22日）召開記者會宣布要長期推動「全民綠生活」，環署各處室聯手推出「全民綠生活」行動，邀請國人一起從食、衣、住、行、育、樂、購六面向，在各生活層面身體力行，包括使用在地食材、環保產品及鼓勵國內旅遊等實際行動，讓台灣環境更乾淨，首波活動7月開跑，到年底每月都有活動，祭10億綠點優惠。

環保署指出，一直以來推動許多民眾「綠生活」相關工作，例如垃圾分類、資源回收、限塑政策、汰換老舊機車、環境教育、綠色消費等，各部會也從節能省水、公共運輸、有機農產品、雲端發票等措施，友善台灣環境。

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在後疫情時代，環保署表示，推動「全民綠生活」，將從「綠色旅遊」、「綠色飲食」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色能源」及「綠色辦公」6大面向，持續辦理宣傳活動，並攜手各部會、地方政府及民間企業團體共同合作，一起以「用在地」、「惜資源」、「護環境」為基本訴求，推廣與民眾生活相關的環保業務，為改善國人生活環境、確保國民身體健康而努力。

▲▼環保署長張子敬宣布推動「全民綠生活」。（圖／環保署提供）

▲「全民綠生活」活動搭配綠點使用將有各項優惠。（圖／環保署提供）

張子敬說，對此活動真的有點緊張，想了很久，一直希望能夠做這件事情，全民綠生活是一個很艱難、要持續很久的工作，這次新冠肺炎疫情，台灣防疫上國民素質高，所以一直思考，有這樣好的國民，可不可以讓環保更進步，因此要推動非一次性活動，希望是一個長期改變民眾生活態度跟習慣的行動，盼大家在生活上能夠「綠」一點，才能對環境好一點。

張子敬表示，原本推動資源回收、一次性餐具限用、廚餘回收和環保標章旅館等，做了很多，但一直沒辦法達到民眾改變效果，若防疫全民願意去做，希望推動全民綠生活，環境會得到很大改變，所有民眾消費行為綠一點，連帶影響生產產商。張子敬舉例，過去環保署努力在末端處理廚餘利用，但更前進的應該是打包、惜食，避免廚餘的產生開始做起，未來若能進一步推廣全食材運用，將可減少更多的浪費。使用在地食材減少運送里程將減少排碳，善用當季食材更可以吃到最健康且減少農藥使用的蔬果。

▲▼環保署長張子敬宣布推動「全民綠生活」。（圖／環保署提供）

▲張子敬認為只要民眾消費行為綠一點，環境會得到很大改變。（圖／環保署提供）

環保署強調將搭配振興階段，給率先展開綠生活的國人鼓勵，首波7月1日開跑的「綠色餐廳來店禮」，前往綠色餐廳消費者，每人最多可享有1萬5千綠點，將祭出10億點綠點，等同1千萬元的優惠。下半年，將全方面的提出綠生活聰明提案，包括環保夜市將走向更減塑、低碳、清新，歷史悠久的圓山飯店更將帶頭響應惜食。居家防疫的節能樂活、擁有更好的空氣品質與綠美化、清爽斷捨離廢家電及資訊用品回收、以物易物等。

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