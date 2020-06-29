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iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

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▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

記者謝仁傑／綜合報導

萬眾矚目的 iPhone 12 系列傳聞不斷，有消息指出 iPhone 12 Pro 級別可望具有120Hz ProMotion的高規格顯示器，國外爆料達人進一步證實了這個消息。預計標配的 iPhone 12 與 12 Max 採用京東方（BOE）生產的顯示器，而兩款Pro機型則配備三星生產的顯示器。

據傳 iPhone 12 及 12 Max 將搭載京東方OLED，而 12 Pro 和 12 Pro Max 將搭載三星OLED，Pro機型還支援10bit色深和更高亮度；此外，標準型號配有4GB RAM，使用鋁製機身、搭載雙鏡頭，而Pro機型則配有6GB RAM、不銹鋼機身，且搭載三鏡頭組及LiDAR感測器。

其中最高階的 iPhone 12 Pro Max 還會採用6.7吋的軟性OLED面板，支援 2778x1284p 解析度。不過120Hz ProMotion顯示器，將使 iPhone 12 在包容性方面存在內部衝突，且能否啟用該功能會取決於電池電力。

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

▲iPhone 12系列規格。（製表／記者謝仁傑）

預計基本機型的 iPhone 12 起價為128GB容量版本的649美元（約新台幣19,500元），Pro機型最低為 iPhone 12 Pro 128GB容量版本的999美元（約新台幣30,000元）。Pro機型分別都有 128 GB／256 GB／512 GB 三種容量版本可選。

另外，先前也有報導指出，外界預測蘋果可能會推出另一款更便宜的4G新機（不支援5G），起價可能在549美元（約新台幣16,500元）。

去年熱銷的 iPhone 11 系列起價為64GB版本的iPhone 11基本款，定價699美元（台灣售價24,900元），由此可見 iPhone 12 起價將比11還要便宜50美元。

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