iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

▲iPhone 12渲染圖。(圖/取自svetapple.sk)

記者謝仁傑/綜合報導

萬眾矚目的 iPhone 12 系列傳聞不斷,有消息指出 iPhone 12 Pro 級別可望具有120Hz ProMotion的高規格顯示器,國外爆料達人進一步證實了這個消息。預計標配的 iPhone 12 與 12 Max 採用京東方(BOE)生產的顯示器,而兩款Pro機型則配備三星生產的顯示器。

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate.